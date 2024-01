3 facteurs clés pour choisir une céréale saine : diététiste

Nourriture boisson





Il est temps de réfléchir à l’intérieur de la boîte.

Une diététiste torontoise est devenue virale en expliquant comment elle choisit les céréales en fonction de trois facteurs clés : les fibres, le sucre et les ingrédients.

«Je suis obsédé par les céréales. J’en mange tous les jours. » Abbaye Sharp a commencé son savoureux TikTok, qui a recueilli 50 400 vues depuis sa publication ce mois-ci. “Laissez-moi vous montrer ce que je recherche.”

Fibre

“Les fibres sont très importantes pour la régularité et la satiété, c’est pourquoi je recherche généralement chaque jour une céréale contenant environ 3 grammes ou plus par portion”, a déclaré Sharp en brandissant une boîte de macareux à la cannelle, qui contient 6 grammes de fibres. par tasse.

La Food and Drug Administration recommande consommer au moins 28 grammes de fibres alimentaires par jour.

Sucre

“Parfois, j’ai l’impression que c’est une journée Cinnamon Toast Crunch, et c’est OK”, a déclaré Sharp avec une boîte de Cheerios à la main. “Mais pour chaque jour, je recherche généralement une céréale qui n’est pas complètement sans sucre à cause de la #saveur, mais quelque chose qui contient moins de 7 grammes de sucre par portion.”

L’American Heart Association conseille les hommes ne doivent pas consommer plus de 9 cuillères à café de sucre ajouté par jour (36 grammes ou 150 calories) et les femmes pas plus de 6 cuillères à café (25 grammes ou 100 calories).

L’organisme note que les adultes consomment en moyenne 17 cuillères à café de sucre ajouté par jour.

“Je sais que je mange habituellement mes céréales avec du yaourt grec et des baies”, a ajouté Sharp. « Ainsi, les graisses, les protéines et les fibres supplémentaires aideront à tamponner les petites quantités de sucres simples. Mais je sais que je me sens mieux et que j’ai une énergie mieux soutenue lorsque je m’en tiens à des céréales un peu moins sucrées.

Ingrédients

“Je ne suis pas du genre à diaboliser tout type d’ingrédient ou d’additif, mais cela vaut la peine de retourner votre boîte juste pour voir ce qu’il y a à l’intérieur de vos céréales”, a déclaré Sharp dans son TikTok d’une minute.

“J’aime examiner spécifiquement l’ordre des ingrédients dans la liste des ingrédients, car les ingrédients sont classés par poids, nous savons donc que les ingrédients en haut de la liste sont présents en plus grandes quantités”, a-t-elle poursuivi. “Nous recherchons généralement les mots” grains entiers “en haut de la liste, et des éléments comme les sucres, les additifs ou les colorants en bas.”

Les céréales qui répondent aux spécifications de Sharp incluent Kix, Nature’s Path Heritage Flakes et Alpen No Sugar Added Muesli.

Sa répartition du petit-déjeuner a obtenu des notes élevées dans les commentaires.

« C’est tellement rafraîchissant de voir une diététicienne rendre les choses SIMPLES et montrer des choses accessibles à plus de familles !! » a souligné un TikToker.

“Les macareux à la cannelle sont mon empire romain”, a partagé un autre.

« J’adore votre approche réaliste et terre-à-terre. J’en ai vraiment assez de l’équipage du bouillon d’os anti-inflammatoire », a craché un troisième.











