3 façons simples d’avoir une alimentation plus saine

Changements simples vers une alimentation saine.



Alors que de nombreuses personnes pourraient renoncer aux résolutions officielles du Nouvel An cette année, d’autres pourraient marquer un nouveau départ en décidant de compenser les mauvaises habitudes alimentaires du passé. Mais cette motivation est souvent axée sur un régime trop ambitieux ou restrictif. Sans un plan solide, vous risquez d’échouer rapidement. Alors envisagez un compromis : commencez par ces trois façons simples d’avoir une alimentation plus saine.

Visez uniquement de la vraie nourriture

Regardez votre assiette et notez ce qui est transformé et ce qui ne l’est pas. Peut-être que c’est le tout (comme un dîner congelé), ou peut-être que c’est juste une partie de votre repas (comme la vinaigrette en bouteille sur votre salade). Pensez aux endroits où vous pouvez remplacer les aliments transformés par des versions plus saines. Les idées incluent

manger des pâtes de grains entiers au lieu de spaghettis enrichis de farine blanche

avoir du quinoa au lieu du riz blanc

faire vos propres collations comme des pois chiches cuits au four, au lieu d’ouvrir un sac de croustilles.

Les aliments transformés sont liés à l’inflammation chronique et à d’autres problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, le diabète et le cancer. L’un des régimes les plus sains que vous puissiez manger est un régime alimentaire de style méditerranéen riche en légumes, légumineuses, fruits, grains entiers, noix et graines, poisson, volaille et produits laitiers faibles en gras (lait, yaourt, petites quantités de fromage) .

Planifiez vos repas et collations

Réglez des minuteries sur votre téléphone pour trois repas différents et deux collations (si vous en avez besoin), et ne mangez pas entre ces heures programmées. Cela pourrait réduire vos fringales, réduire le stress lié au prochain repas et réduire les calories supplémentaires des collations inutiles – un véritable défi si vous êtes à proximité d’un réfrigérateur toute la journée à la maison ou au travail.

Évitez de programmer des repas ou des collations tard le soir, lorsque l’horloge interne de votre corps (rythme circadien) détecte que vous êtes censé dormir. “Pendant la période de sommeil circadien, notre métabolisme ralentit, notre système digestif ralentit et la température du cerveau chute, ce qui fait partie du processus d’élimination des toxines pendant le sommeil. Manger à des moments différents de notre phase d’éveil circadienne typique entraîne une prise de poids”, explique le Dr. Lawrence Epstein, médecin associé à la division des troubles du sommeil et circadiens du Brigham and Women’s Hospital, affilié à Harvard.

Réduisez la taille de vos portions

Si vous êtes comme la plupart des Américains, vous mangez trop de nourriture. Un moyen simple de mettre en œuvre le contrôle des portions : remplissez votre assiette comme vous le feriez normalement, puis remettez un tiers ou la moitié des aliments. Autres idées :

Utilisez une assiette à salade au lieu d’une assiette à dîner, pour vous tromper en prenant moins de nourriture.

Gardez les bols de service hors de la table pour ne pas être tenté de manger des portions supplémentaires.

Ne vous attardez pas à table et continuez à manger lorsque vous êtes déjà rassasié.

Cela vous aidera également à savoir combien de calories vous devriez consommer par jour. Par exemple, si vous êtes censé manger 2 000 calories par jour mais que vous en perdez 3 000, il est probablement temps de réduire d’un tiers toutes vos portions habituelles. Comment connaître ses besoins caloriques ? Cette planificateur de poids corporel peut vous aider à trouver un équilibre sain entre l’alimentation et l’activité.

Une dernière réflexion : ne faites qu’un pas par semaine

Vous n’avez pas besoin d’incorporer toutes ces étapes en même temps ; essayez une étape par semaine. Notez ce que vous mangez et toutes les pensées ou questions que vous avez sur le processus. Après une semaine, évaluez ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. Avant longtemps, vous aurez la confiance nécessaire pour tenter de nouvelles étapes.