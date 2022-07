3 façons gratuites de limiter le temps d’écran des enfants pendant les vacances d’été

Si vos enfants ressemblent aux miens, ils passeraient toute la journée sur TikTok s’ils le pouvaient. Ils peuvent parfois sortir au soleil (mais uniquement pour enregistrer une autre vidéo), et leur faire faire autre chose que de regarder l’écran d’un téléphone n’est pas une tâche simple.

Leur dire qu’ils ont eu suffisamment de temps d’écran ne fonctionne pas, mais il existe diverses applications et outils gratuits que vous pouvez utiliser pour faire respecter les limites. Cela n’arrêtera peut-être pas les disputes, mais au moins cela signifiera que vous avez le contrôle.

Je vais supposer qu’ils ont un iPhone ou un téléphone Android ici, mais s’ils ont une tablette Amazon, vous pouvez lire mon guide sur la façon de définir des limites de temps pour ceux-ci séparément.

1. Limitez le temps d’écran sur iPhone

Apple a ajouté d’excellents contrôles parentaux aux iPhones dans la fonction Screen Time. Ce n’est pas une application : vous la trouverez dans les paramètres.

Pour l’utiliser, vous aurez besoin de votre propre iPhone ou iPad. Techniquement, vous pouvez configurer Screen Time sur l’appareil de votre enfant et ne pas avoir besoin d’un deuxième appareil, mais vous ne pourrez pas modifier les limites de temps (y compris autoriser du temps supplémentaire) sans accès physique au téléphone, ce qui causera presque certainement des problèmes.

Lors de la configuration de Screen Time, vous devez d’abord vous assurer que l’enfant fait partie de votre “Famille”. C’est la partie Partage familial d’iCloud, et pour la configurer, allez sur Paramètres > Votre nom > Partage familial et suivez les instructions.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Puis, sous Paramètres> Temps d’écran appuyez sur le nom de votre enfant et activez-le.

Vous serez guidé dans la configuration de chacune des principales commandes de temps d’écran.

Le premier est le temps d’arrêt – les heures entre lesquelles l’iPhone ne peut pas être utilisé pendant la nuit. Ils peuvent être les mêmes tous les jours ou vous pouvez les personnaliser. Assurez-vous d’activer l’option “Bloquer en cas d’indisponibilité”, sinon le téléphone restera utilisable.

Vous pouvez ensuite définir des limites d’application. Si vous souhaitez définir une limite quotidienne globale, sélectionnez Toutes les applications et catégories, faites défiler vers le bas et choisissez le nombre d’heures que votre enfant peut avoir.

Vous pouvez également définir des limites supplémentaires (inférieures) pour des applications individuelles. Utilisez la barre de recherche en haut pour trouver rapidement l’application que vous souhaitez.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Pour toute règle que vous créez comme celle-ci, assurez-vous d’activer Bloquer à la fin de la limite, sinon rien ne se passera.

Lorsque vous avez terminé, vous verrez un graphique d’activité vide, ainsi que les différents paramètres de temps d’écran que vous pouvez modifier à tout moment.

Peut-être que la meilleure fonctionnalité de temps d’écran est toujours autorisée. Cela vous permet de choisir quelles applications peuvent être utilisées pendant les temps d’arrêt. Il peut s’agir de l’application Téléphone, de l’appareil photo ou de tout ce que vous choisissez.

Il est également possible de choisir les contacts auxquels votre enfant peut parler à la fois pendant le temps d’écran et pendant les temps d’arrêt.

Lorsque vous configurez Screen Time pour la première fois pour un enfant, vous devez saisir un code PIN Screen Time. Cela devrait être un code qu’ils ne connaissent pas et ne peuvent pas deviner, sinon ils pourront désactiver la fonctionnalité et utiliser leur iPhone autant qu’ils le souhaitent.

2. Limitez le temps d’écran sur un téléphone Android

L’équivalent Google de Screen Time s’appelle Family Link. C’est fondamentalement la même chose, mais avec l’avantage que vous pouvez utiliser un téléphone Android ou un iPhone pour gérer Family Link en tant que parent.

Family Link est une application autonome que vous devez installer, car elle ne fait pas partie d’Android. Notez également que Family Link ne peut pas être utilisé pour limiter le temps d’écran sur l’iPhone d’un enfant : il n’est disponible que sur iOS pour les parents.

Comme pour Screen Time, le premier travail consiste à configurer votre famille Google afin qu’il y ait un profil pour votre enfant. Ensuite, vous pouvez leur attribuer un ou plusieurs appareils – il peut s’agir de téléphones Android, de Chromebooks ou de tablettes Android.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Family Link sépare les limites des applications d’une limite quotidienne, ce qui est moins déroutant que sur les iPhones. Vous pouvez choisir combien d’heures de temps d’écran votre enfant est autorisé chaque jour (cela peut être différent chaque jour si vous le souhaitez) et une heure de coucher, les heures de la nuit où les appareils sont complètement bloqués.

Séparément, il existe des contrôles d’application où vous pouvez voir une liste des applications installées. Il est possible de définir des limites d’utilisation pour chaque application (aux cinq minutes près) ou d’utiliser l’option Toujours autoriser.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cela signifie que l’application peut toujours être utilisée même si la limite quotidienne a été atteinte. Il peut s’agir de l’application Téléphone, de l’application Messages ou d’une autre qui permet à votre enfant de communiquer avec vous (ou peut-être avec ses amis) une fois que son temps d’écran est épuisé pour TikTok et d’autres applications. Cependant, contrairement à Apple Screen Time, Family Link n’a pas la possibilité d’autoriser l’utilisation d’applications pendant l’heure du coucher.

Il est possible de donner du temps supplémentaire, mais l’option de le faire n’apparaît que lorsque l’enfant est proche de sa limite quotidienne.

3. Limitez le temps d’écran en utilisant votre routeur

Un gros problème avec les méthodes ci-dessus est qu’elles n’empêchent pas l’utilisation d’autres écrans dans la maison. Vous pourriez payer pour un logiciel de contrôle parental tel que Qustodio qui fonctionne sur à peu près tout (y compris Windows et macOS) pour fournir une limite de temps unique pour tous les appareils.

Cependant, même cela ne les empêchera pas de regarder Netflix sur smart TV.

Il est possible d’y imposer des limites en modifiant les paramètres de votre routeur.

En tant qu’appareil qui fournit une connexion Internet à tous les écrans de votre maison, c’est l’un des meilleurs moyens d’empêcher vos enfants d’utiliser un Fire TV Stick ou Apple TV lorsque vous ne le souhaitez pas.

Comme les routeurs varient d’une marque à l’autre, il n’est pas possible de fournir les instructions exactes pour votre modèle. Mais j’espère que votre routeur a une application compagnon qui rend le processus beaucoup plus facile. Cela ne fonctionne pas uniquement pour les routeurs : les systèmes Wi-Fi maillés devraient également vous permettre de restreindre l’accès à certains appareils.

Je vais utiliser le BT Smart Hub 2 comme exemple – un routeur populaire fourni par un FAI au Royaume-Uni. Il peut être contrôlé à l’aide de l’application MY BT, mais même si le vôtre ne le fait pas, tous les routeurs peuvent être configurés dans un navigateur Web.

Vous recherchez les contrôles parentaux ou les contrôles Wi-Fi. La plupart des routeurs vous permettent d’activer et de désactiver le Wi-Fi pour des appareils spécifiques et – généralement – à des heures définies. Cela signifie que vous pouvez sélectionner le Fire TV Stick dans la chambre de votre fille et configurer le Wi-Fi pour qu’il soit bloqué entre, disons, 23h et 7h.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Parfois, c’est un processus très simple. Mais un problème courant est que de nombreux appareils ne sont pas correctement nommés, ce qui rend impossible de dire lequel est lequel. Beaucoup de ceux affichés dans l’application MY BT sont simplement “inconnus”. Ce n’est pas la faute de BT : c’est généralement au fabricant de l’appareil en question : ils ne lui ont tout simplement pas donné un nom convivial qui aiderait à l’identifier.

Heureusement, il existe deux façons d’identifier tout appareil connecté à votre routeur : par son adresse IP ou, mieux encore, par son adresse MAC, qui ne change jamais.

Il peut être difficile de trouver l’un ou l’autre de ces détails sur certains téléviseurs et autres décodeurs. Parfois, l’adresse MAC est imprimée sur une clé sur l’appareil en question, ou elle peut se trouver dans le menu des paramètres sous “Paramètres Wi-Fi” ou Réseau. Vous devrez regarder dans les paramètres et voir si c’est là. Prenez-en une photo.

Et comme les adresses IP peuvent changer, il est préférable d’utiliser une adresse MAC.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

De retour dans les paramètres de votre routeur, recherchez dans la liste des appareils connectés jusqu’à ce que vous voyiez celui avec l’adresse MAC que vous recherchez et – si possible – renommez l’appareil afin de pouvoir l’identifier plus tard, puis configurez les heures de connexion Wi-Fi. Fi devrait être indisponible.

Vous ne serez pas trop populaire si vos enfants n’ont pas encore imposé ces limites de temps d’écran, mais au moins vous savez maintenant comment les appliquer et, espérons-le, les amener à prendre un livre, à partir sortir faire une promenade ou faire quelque chose pendant leur temps libre qui n’implique pas d’écran.