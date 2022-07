3 façons dont Musk peut soutenir la liberté d’expression

Il s’est passé beaucoup de choses depuis : Musk dit qu’il ne veut plus acheter Twitter, et la société poursuit pour le forcer à procéder à l’acquisition. Il y avait une audience au tribunal aujourd’hui.

Modérer les conversations en ligne peut être difficile, et Twitter et d’autres sites de médias sociaux gâchent avec une certaine régularité. Les modérateurs font des appels douteux, et les gens ne savent parfois pas pourquoi un message a été supprimé ou pourquoi Twitter a ou n’a pas agi.

La liberté et la confiance en ligne seraient renforcées si les gens pouvaient comprendre les décisions prises par Twitter, Facebook et YouTube et avaient la possibilité d’exprimer leurs griefs. Cela nécessite plus d’investissement et d’ouverture de la part de Twitter et de ses pairs pour expliquer leurs décisions parfois difficiles concernant l’expression en ligne, et des moyens plus simples pour les utilisateurs de faire appel de ces décisions.

Les défenseurs ont également proposé changer les lois pour s’assurer que les journalistes et les universitaires peuvent analyser ce qui se passe sous le capot de sites comme Twitter. Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l’Université de Columbia, suggéré sur Twitter la semaine dernière que Musk pourrait ordonner un audit indépendant des politiques et pratiques de modération de contenu de l’entreprise.

Rendre le fonctionnement interne de Twitter transparent ne modifiera pas ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas y dire. Mais cela pourrait renforcer la confiance du public s’il y avait plus de réponses à des questions importantes telles que : les algorithmes des médias sociaux supprimer les points de vue conservateurs? À quelle fréquence Twitter fait-il des erreurs, soit en conservant des messages qui enfreignent ses règles, soit en supprimant des messages par erreur ? Comment fonctionnent les systèmes informatiques de Twitter amplifier le contenu politique?

Permettre plus d’expression politique

Plusieurs experts du discours en ligne m’ont dit que Musk pourrait renforcer la confiance dans Twitter en tant que lieu qui encourage un échange d’idées vigoureux en s’assurant que le site autorise les publications d’élus et de candidats américains et uniquement restreint les discussions sur des sujets politiques dans des cas extrêmes.