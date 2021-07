3 façons dont les parents peuvent aider les enfants cet été

La santé mentale pédiatrique a récemment été déclarée crise par la direction de l’Hôpital pour enfants du Colorado. Mais pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé mentale des jeunes et de la prévention du suicide, la crise n’est pas nouvelle. Au contraire, il obtient enfin l’attention – et potentiellement les ressources – qu’il mérite.

Les parents, les tuteurs et les adultes peuvent prendre des mesures pour aider à soutenir les enfants qui peuvent être aux prises avec des problèmes de santé mentale. Voici trois choses que les experts en prévention du suicide chez les jeunes vous recommandent de faire pour aider à garder les enfants dans votre vie en sécurité cet été.

Assurez-vous qu’ils ont un adulte de confiance et honnête vers qui se tourner

« Le plus grand facteur de protection dans la prévention du suicide chez les jeunes est que les jeunes ont un adulte positif avec lequel ils peuvent se connecter », a déclaré Scott Smith, directeur exécutif de l’Alliance for Suicide Prevention du comté de Larimer, Colorado. Il a reconnu que tous les enfants n’avaient pas de bonnes relations avec leurs parents, ou même les parents à la maison, et a appelé la communauté à remplir ce rôle chaque fois qu’elle le pouvait.

«Ce n’est pas seulement sur les parents. C’est sur les voisins, les entraîneurs, les étrangers », a-t-il déclaré. « Il suffit de vérifier avec les gens, et un peu plus avec les jeunes, comment ils vont… ça ne fait pas de mal de sourire à un étranger. »

« Les effets persisteront » :La santé à long terme des enfants américains en danger après la scolarisation en cas de pandémie

Lena Heilmann, responsable des stratégies de prévention du suicide pour le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado, a déclaré qu’il était important que l’adulte de confiance d’un enfant fasse plus que simplement être là. Ils doivent prendre le temps de se connecter de manière authentique et de construire une relation dans laquelle l’adulte « affirme, soutient et valide » les émotions et les situations d’un enfant, a-t-elle déclaré.

Avoir des conversations, et les avoir souvent

Les experts s’accordent à dire qu’avoir des conversations sur la santé mentale et les émotions est l’une des choses les plus importantes que les adultes peuvent faire pour vérifier avec les enfants au sujet des idées suicidaires.

Smith a déclaré que lorsque les adultes entament des conversations sur leur propre santé mentale, cela peut aider à déstigmatiser les discussions sur les idées suicidaires et à rendre les enfants plus ouverts au partage de leurs sentiments.

Mon frère s’est suicidé il y a deux ans. Je ne suis plus ce que j’étais. Et c’est OK.

Heilmann recommande d’avoir une conversation sur la santé mentale et les émotions chaque fois que vous reconnaissez un changement d’humeur chez un enfant. Que ce soit de triste à heureux ou d’heureux à triste, c’est le moment idéal pour entamer une conversation sur ce qu’ils ressentent, a-t-elle déclaré.

Et si vous craignez d’introduire l’idée du suicide à un enfant en lui demandant s’il y a pensé ? Ne le soyez pas.

« Toutes les preuves indiquent que si vous demandez directement à quelqu’un ou à un jeune s’il pense au suicide, vous n’allez pas lui planter l’idée dans la tête … en fait, il sera honnête avec vous », a déclaré Smith. .

Assurez-vous qu’ils dorment, en gardant une routine

« Le sommeil protège contre le désespoir suicidaire et contre de nombreux problèmes de santé mentale », a déclaré Heilmann. « Et les jeunes ont besoin de beaucoup de sommeil.

L’enquête 2019 Healthy Kids Colorado a révélé que la majorité des jeunes de l’État sont privés de sommeil. Heilmann a donc déclaré que les adultes faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour s’assurer que les enfants dorment suffisamment – ​​mais gardez un œil sur trop – est important.

Main dans la main avec suffisamment de sommeil devrait être un sentiment de routine.

De nombreux élèves ont eu du mal à trouver une routine l’année dernière en passant de l’apprentissage à distance à l’apprentissage hybride à l’apprentissage en personne, mais en été, ils perdent tout semblant de routine que l’année scolaire offrait.

Chris Weiss, directeur exécutif de Second Wind Fund, une organisation qui cherche à accroître l’accès aux soins de santé mentale, a déclaré qu’il est important que les enfants établissent une routine au cours de l’été, idéalement celle qui implique de rester actif et de trouver des moyens de s’exprimer, comme la cohérence peut aider à garder leur santé mentale sous contrôle.

Ressources en santé mentale

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la National Suicide Prevention Lifeline des États-Unis au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance confidentielle gratuite, 24h/24 et 7j/7 par SMS aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

Pour les personnes qui s’identifient comme LGBTQ, si vous ou quelqu’un que vous connaissez vous sentez désespéré ou suicidaire, vous pouvez également contacter TrevorLifeline 24/7/365 de The Trevor Project au 1-866-488-7386.

La ligne de vie trans est un service de soutien par les pairs géré par des personnes trans, pour les appelants trans et en questionnement.

La Fondation américaine pour la prévention du suicide a des ressources si vous avez besoin de trouver du soutien pour vous-même ou un être cher.

Le site Web I Hurt Myself Today propose des ressources sur l’automutilation.

Ressources de soutien par les pairs

Vous pouvez trouver des ressources de soutien par les pairs sur warmline.org.

Une liste organisée de soutien entre pairs en ligne et par téléphone

L’application Marco Polo aide les amis et la famille à rester connectés

Molly Bohannon couvre l’éducation pour le Coloradoan. Suivez-la sur Twitter @molboha ou contactez-la à mbohannon@coloradoan.com.

Prendre soin des enfants pendant COVID et au-delà :Connaissez toujours votre dinosaure et votre princesse préférés

Furieux contre tes parents pour le vieillissement ? :Tu n’es pas seul.

Suite:Voici comment deux leaders rendent le soutien en santé mentale plus accessible