3 façons dont les élections apparentes d’Ebrahim Raisi sont importantes

Ebrahim Raisi, un juriste pur et dur sanctionné par le gouvernement américain, était sur le point de remporter l’élection présidentielle iranienne après que ses principaux rivaux aient reconnu sa défaite samedi, selon les médias officiels.

Raisi est le chef du pouvoir judiciaire iranien et a été finaliste de la dernière élection présidentielle iranienne en 2017. Le président sortant Hassan Rouhani, un modéré, se retire car il a atteint la limite de son mandat.

Rouhani a effectué deux mandats de quatre ans et, d’une manière générale, il a cherché à s’engager davantage avec l’Occident. Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a finalement le dernier mot sur toute la politique intérieure et étrangère de l’Iran. Cependant, l’élection d’un nouveau président iranien pourrait avoir un impact sur une série de problèmes, internes et externes.

Voici trois façons dont le vote de l’Iran compte :

L’accord nucléaire

Washington et Téhéran, aidés par les pays européens et la Russie, sont actuellement en pourparlers pour savoir si, et à quelles conditions, reprendre un accord nucléaire de 2015 sorti par l’ancien président Donald Trump.

Le champ des candidats à l’élection présidentielle iranienne a été réduit à seulement quatre – trois extrémistes et un centriste. La victoire de Raisi pourrait compliquer ces discussions. Il a été sanctionné par les États-Unis pour son implication dans l’exécution massive de prisonniers politiques iraniens dans les années 1980. L’ascendant de Raisi à la présidence place les extrémistes aux commandes du gouvernement iranien alors que les négociations nucléaires à Vienne se poursuivent.

Mais Holly Dagres, une chercheuse basée à Londres au sein du programme Moyen-Orient du groupe de réflexion Atlantic Council, a déclaré que les élections ne changeront probablement pas le cours général des discussions sur l’accord nucléaire, qui tendent vers le rétablissement de l’accord.

« Les sanctions en matière de droits de l’homme (contre Raisi) sont un problème, mais il soutient également l’accord sur le nucléaire, en partie parce que le guide suprême approuve l’accord. Et ce n’est pas parce que le président iranien change que la politique étrangère changera aussi. «

C’est l’économie (et tout le reste)

Le mécontentement à l’égard de l’économie iranienne, ainsi que les mesures de répression de longue date du gouvernement contre les militants sociaux et politiques, semblent être à l’origine d’une participation probablement historiquement faible parmi les 60 millions d’électeurs éligibles en Iran (sur une population de 80 millions).

L’agence iranienne de sondage des étudiants, une agence soutenue par l’État, a estimé un taux de participation de seulement 42%. S’il est confirmé, ce serait le plus bas depuis la révolution islamique du pays en 1979.

Tous les candidats – Raisi ; Abdolnasser Hemmati, ancien chef de la banque centrale d’Iran ; Mohsen Rezaei, ancien commandant des Gardiens de la révolution islamique ; et Amir-Hossein Ghazizadeh-Hashemi, un législateur d’extrême droite – ont été approuvés par Khamenei pour se présenter aux élections. Sur plusieurs dizaines de femmes candidates, toutes ont été disqualifiées. Plusieurs autres candidats modérés ont également été empêchés de se présenter.

« Grâce à la participation du peuple, le pays et le système dirigeant islamique gagneront de grands points sur la scène internationale, mais ceux qui en bénéficient en premier sont le peuple lui-même », a déclaré Khamenei. « Allez-y, choisissez et votez »

Les sanctions américaines réimposées sur les principales industries iraniennes, telles que le pétrole et les plastiques, par l’administration Trump ont exacerbé les problèmes économiques de l’Iran, notamment le chômage de masse et l’inflation à deux chiffres. Mais de nombreux autres problèmes ont contribué à l’apathie des électeurs, notamment les exécutions de prisonniers politiques, l’abattage par les Gardiens de la révolution islamique d’Iran d’un avion de ligne commercial ukrainien, l’absence de réformes significatives et la pire épidémie de coronavirus au Moyen-Orient.

Dagres a déclaré que de nombreuses conversations ayant lieu sur Clubhouse, un réseau social audio populaire en Iran, évoquent les centaines de manifestants qui, selon des groupes humanitaires tels qu’Amnesty International, ont été tués lors des troubles de novembre 2019 à la suite d’une forte augmentation des prix du gaz. Les manifestations se sont étendues à des dizaines de villes en Iran et ont conduit à une fermeture quasi totale d’Internet qui a effectivement coupé l’Iran du monde extérieur pendant des jours.

« Deux soirs avant les élections, par exemple », a déclaré Dagres, « un Iranien disait sur Clubhouse : ‘Eh bien, il semble que d’une part (notre gouvernement) tue des manifestants. D’autre part, il veut que nous votions, alors il peut faire ce qu’il veut de nous.' »

Dans le sud de la Californie, qui abrite la plus grande communauté iranienne hors d’Iran, des centaines de personnes se sont rassemblées vendredi pendant des heures devant un bureau de vote du comté d’Orange pour protester contre ce qu’elles ont appelé une élection « simulée », agitant des drapeaux iraniens et scandant pour le changement dans leur patrie. Un grand panneau disait : « Le prochain président du régime iranien est un meurtrier de masse ».

« Chacun de nous ici représente de nombreuses personnes en Iran qui sont fatiguées de la brutalité de ce régime », a déclaré Nasser Sharif, président de la California Society for Democracy en Iran. « Nous sommes leurs voix. Nous sommes ici pour montrer le défi du peuple iranien. »

La faible participation électorale représente un « affaiblissement » du régime intransigeant du pays au milieu d’une population croissante de jeunes Iraniens désireux de changement, a déclaré Amir Emadi, qui a déclaré à USA TODAY qu’il avait été envoyé aux États-Unis pour sa propre sécurité à l’âge de 4 ans.

Il a qualifié l’ascension de Raisi à la présidence, avec le soutien de Khamenei, « d’acte de désespoir ».

Mitra Samani, qui a déclaré avoir été prisonnière politique pendant quatre ans avant de s’échapper aux États-Unis en 1992, a appelé l’administration Biden à se ranger du côté du peuple iranien qui est « prêt pour un changement de régime ».

« Raisi faisait partie de l’escadron de la mort », a déclaré Samani, faisant référence aux exécutions des années 1980 et ajoutant qu’un de ses cousins ​​figurait parmi les victimes. « Il est personnellement responsable du meurtre.

Échanges de prisonniers

Au cours des dernières décennies, l’Iran a utilisé la détention de personnes ayant la double nationalité comme monnaie d’échange dans ses relations avec les puissances occidentales, une allégation qui, selon lui, n’est pas vraie.

Au moins 15 binationaux et un ressortissant étranger étaient emprisonnés en Iran en avril 2021, selon une étude du Center for Human Rights in Iran, une organisation indépendante à but non lucratif.

La Maison Blanche dit qu’elle est engagée dans des discussions indirectes avec l’Iran au sujet de l’emprisonnement – ​​sur de vagues accusations d’espionnage – de citoyens américains tels que le père et le fils Siamak et Baquer Namazi. Ils sont détenus à la prison d’Evin à Téhéran depuis 2015.

Raisi, 60 ans, le favori, a gravi les échelons de la justice iranienne radicale, et on ne sait toujours pas s’il considérerait favorablement les échanges de prisonniers.

Selon Ervand Abrahamian, un historien irano-américain, Raisi était membre d’un « comité de la mort » qui, en 1988, a ordonné le meurtre de centaines de prisonniers politiques à la suite d’une série de fatwas, ou avis juridiques islamiques, émis par le fondateur de la République islamique. et le chef suprême de l’époque, l’ayatollah Ruhollah Khomeini.

« La victoire de Raisi laisse présager de mauvaises tendances de libéralisation et révèle la confiance de l’establishment politique conservateur dans l’affirmation de son programme », a déclaré Sanam Vakil, chercheur principal à Chatham House, un groupe de réflexion londonien.

