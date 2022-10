3 façons dont le yoga peut vous aider à gérer le deuil – Shaw Local

Le yoga est une ancienne discipline spirituelle qui se concentre sur le contrôle de la respiration, la méditation et des poses corporelles spécifiques. Il est pratiqué partout dans le monde pour la santé et la détente. Si vous avez récemment perdu un membre de votre famille ou un ami cher et que vous vous trouvez aux prises avec votre chagrin, le yoga peut vous apporter un certain soulagement. Voici trois façons dont le yoga peut vous aider à gérer le deuil.

1. Le yoga peut à la fois renforcer le corps et détendre l’esprit, réduisant ainsi le stress. Comme les poses réduisent la tension dans le corps, cela distrait la personne de la douleur du deuil et améliore également le flux sanguin vers les articulations et les ligaments. Cela peut aider à soulager l’épuisement et la fatigue que le chagrin apporte au corps. Un avantage supplémentaire est un sommeil amélioré, qui à son tour aidera le corps à se restaurer. “Trouver un moyen de se détendre peut certainement être difficile lors de la perte d’un être cher, ainsi que de faire face aux problèmes de santé inévitables à la fin de la vie d’une personne”, a expliqué John Adolf, directeur des services funéraires Adolf. « La plupart des gens consacrent tellement de temps aux soins de leur proche qu’ils oublient de prendre soin d’eux-mêmes. Je peux vous dire par expérience qu’il finira par vous rattraper, vous et votre propre santé. Le yoga peut être une merveilleuse façon de soulager le stress.

2. Le yoga offre un espace sûr pour traiter la tristesse et d’autres émotions, aidant à libérer l’étanchéité physique dans le corps que le chagrin peut causer. Cela peut aider les survivants à trouver la paix et à traverser les étapes du deuil jusqu’à l’étape ultime de l’acceptation.

3. Le yoga du deuil est une pratique spécialisée qui combine différents types de techniques de yoga, de mouvement et de respiration pour aider les praticiens à guérir, à traiter le deuil et à se transformer. “Un deuil non résolu peut en fait avoir un effet néfaste sur la fonction cérébrale”, a ajouté Adolf. “Se concentrer sur le présent, y compris le chagrin ressenti, aide à soulager les sentiments de déni, de colère et de dépression.”

