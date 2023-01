3 façons dont la saine alimentation de Seattle Sutton peut vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids cette nouvelle année – Shaw Local

Pour faire passer le succès de la perte de poids au niveau supérieur, Seattle Sutton’s Healthy Eating offre un soutien et des conseils nutritionnels individualisés, fournit la solution en préparant des repas bien équilibrés et correctement proportionnés, tout en offrant un système de ramassage ou de livraison facile. Une alimentation saine nécessite un état d’esprit sain, apprendre les bases d’une alimentation saine, comprendre vos conditions de santé et savoir comment naviguer dans tout cela de la manière qui vous convient le mieux, c’est ce que nous sommes tous!

#1. Nous avons des nutritionnistes diététistes agréés pour répondre aux besoins nutritionnels de nos clients. Nous comprenons que les besoins nutritionnels sont différents pour chacun selon la composition corporelle, l’état de santé, les objectifs et les antécédents médicaux. Nos diététistes peuvent calculer pour vous des objectifs caloriques personnalisés. Qu’il s’agisse d’un régime hypocalorique pour perdre du poids, faible en sodium pour les maladies cardiaques ou d’un régime restreint pour toute autre condition, nous sommes là pour vous aider à choisir le meilleur plan de repas pour vous.

#2. Nos plans de repas sont créés par des nutritionnistes diététistes agréés avec notre talentueux chef exécutif Marcus. Chacun de nos plans de repas respecte les directives diététiques médicalement recommandées pour une bonne santé, la perte de poids et la prévention des maladies par l’American Heart Association, l’American Diabetes Association, les National Institutes of Health, les Centers for Disease Control et l’Académie de nutrition et de diététique. Nos plans comprennent des ingrédients frais et sains, un contrôle sensible des calories et des portions et l’élimination des additifs et conservateurs malsains. Tout vous arrive frais, jamais congelé et prêt à être dégusté. Nous éliminons les conjectures de la planification des repas, de l’épicerie, de la préparation et de la cuisson des repas. C’est la clé du succès à long terme !

#3. Nous avons un système de commande simplifié. Aucun contrat à signer. Vous pouvez commander en ligne sur seattlesutton.com ou appelez nos représentants du service à la clientèle au 800-442-33438.

Nous savons que vous apprécierez l’alimentation saine de Seattle Sutton !

logo de seattle suttons sponsorisé 2022