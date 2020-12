Revue nationale

Les drones chinois espionnent les Américains

Le gouvernement américain aux niveaux fédéral, étatique et local utilise des drones chinois que le Parti communiste chinois exploite à des fins d’espionnage. C’est la conclusion publique d’une branche du Department of Homeland Security. Citant des «problèmes de sécurité», d’autres départements ont fait publiquement les mêmes affirmations, mais explicitement, et certains ont commencé à prendre des mesures pour limiter l’achat de drones chinois. , les bâtiments gouvernementaux, les centrales électriques, les opérations de secours en cas de catastrophe et les mouvements des forces de l’ordre. Les données collectées lors de ces vols de drones seraient renvoyées en Chine, où il n’y a pas de division entre les secteurs civil et militaire. L’inscription vendredi par le département du Commerce d’une grande société chinoise de drones sur la liste des entités américaines rend difficile pour les entreprises américaines d’acheter ses produits et souligne l’urgence croissante de mettre fin à leur accès aux États-Unis. Mais il est temps d’aller plus loin. Le gouvernement américain à tous les niveaux devrait immédiatement cesser d’acheter des drones chinois et mettre fin à l’accès des entreprises chinoises de drones au marché commercial américain.La dépendance des États-Unis à l’égard des drones chinois et des pièces qui entrent dans les drones est insoutenable. Alors qu’il y a des entreprises américaines qui attendent de répondre à la demande si les drones chinois sont exclus du marché américain, il y en a encore trop peu pour répondre aux besoins du gouvernement américain, et certaines entreprises américaines de drones s’appuient toujours sur des pièces chinoises bon marché. C’est l’un des arguments contre la suppression de l’accès au marché chinois des drones. Mais les risques pour la sécurité nationale sont trop grands pour évoluer lentement, et donc, en plus de couper l’accès au marché chinois des drones, les États-Unis devraient également étendre les efforts existants du Pentagone pour construire une base de fabrication de drones américaine et alliée aux États-Unis qui ne le fait pas. comptent sur des pièces fabriquées en Chine. On voit aisément comment une urgence nationale ou un conflit pour la défense d’un Taiwan démocratique pourrait nécessiter une montée en puissance de la production de drones. Dépendre de la Chine pour cela devrait être hors de question.La sous-secrétaire à la Défense pour l’acquisition et le maintien en puissance Ellen Lord a été une championne du renforcement de la souveraineté américaine en développant une base industrielle pour les technologies critiques aux États-Unis et dans les pays alliés. Lors d’un récent événement de l’Institut Hudson avec moi, elle a vanté le Trusted Capital Marketplace du Pentagone, qui élargirait les options pour les fabricants de drones sécurisés. Cette initiative devrait devenir une priorité absolue en matière de sécurité nationale pour le gouvernement américain et le secteur privé.Il est important de contrer des entreprises telles que Da Jiang Innovations Science and Technology Company (DJI), un drone géant chinois dont le siège est à Shenzhen, en Chine. Il domine le marché américain des drones. Son faible coût a écarté le marché américain et allié, lui donnant une part de près des deux tiers aux États-Unis et au Canada, mais DJI est plus qu’un simple leader du marché. Comme d’autres programmes technologiques chinois et des entreprises telles que Huawei, il permet également l’espionnage chinois et l’État chinois de surveillance, en particulier les camps de concentration du Xinjiang. Un mémorandum d’août 2017 du bureau de l’immigration et de l’application des douanes à Los Angeles indique: «Les directions du gouvernement chinois Les bureaux responsables de la défense, des infrastructures critiques, du contrôle du trafic et des cyberattaques sont les plus susceptibles de recevoir les données du cloud de DJI. . . » Les responsables ont déclaré qu’ils avaient «une confiance modérée» dans le fait que les drones et logiciels commerciaux de DJI «fournissent au gouvernement chinois des infrastructures critiques américaines et des données d’application de la loi». La vague d’actions d’autres agences pour ralentir l’utilisation des drones DJI suggère que les responsables ont désormais une confiance plus que «modérée» que cela se produit. D’autres agences gouvernementales, telles que le ministère de la Défense – à quelques exceptions près pour certaines applications – ont cessé en utilisant des drones chinois. Depuis cet automne, le ministère de la Justice a également interdit l’utilisation des fonds du MJ pour les acheter. La plus grande agence qui utilise des drones est le ministère de l’Intérieur. Le DOI possède plus de 800 drones, tous fabriqués en Chine ou dotés de pièces chinoises. Ils utilisent ces drones pour la recherche et le sauvetage, pour combattre les incendies de forêt et pour faire face à d’autres catastrophes naturelles qui peuvent menacer la vie ou les biens. En octobre, le Wall Street Journal a rapporté que le DOI mettait au sol toute sa flotte de drones aériens, invoquant un risque pour la sécurité nationale des fabricants chinois.Nous sommes conscients de la coopération horrible de DJI en Chine. En 2017, juste au moment où les autorités américaines sonnaient l’alarme, DJI a signé un accord avec le Département de la sécurité publique de la région autonome du Xinjiang (XARPSD) pour déployer des drones DJI pour le «maintien de la stabilité» et la «lutte contre le terrorisme». Cet été, des images de drones sont devenues virales sur les plateformes de médias sociaux américaines qui montraient un drone DJI surveillant la police paramilitaire chinoise escortant des musulmans ouïghours – enchaînés et les yeux bandés – dans une gare du Xinjiang, une ville connue pour son «camp de rééducation» où le gouvernement chinois s’engage dans le viol, les avortements, la stérilisation forcée, la torture et d’autres moyens de génocide religieux et culturel.DJI était également désireux de profiter de la pandémie COVID-19. Ce printemps, il a offert des drones gratuits à 43 organismes chargés de l’application de la loi dans 22 États américains pour appliquer scandaleusement les directives gouvernementales en matière de distanciation sociale. C’est vrai: la société chinoise qui a permis au gouvernement chinois de surveiller la conformité des musulmans chinois dans les camps de concentration a cherché à permettre aux gouvernements américains de surveiller le comportement des Américains en matière de conformité pendant la pandémie de COVID-19. mandat législatif que le gouvernement américain cesse d’utiliser les drones chinois et mette fin à sa dépendance à l’égard des composants chinois pour le marché des drones. L’année dernière, le sénateur Rick Scott (R., Floride) et le représentant Mike Gallagher (R., Wisconsin) ont dirigé une coalition bipartite pour introduire l’American Security Drone Act. S’il était adopté, il interdirait, entre autres, aux ministères et organismes fédéraux d’acheter tout drone commercial ou système d’aéronef sans pilote commercial étranger fabriqué ou assemblé dans des pays identifiés comme des menaces à la sécurité nationale. consensus bipartisan qui a aidé à placer des dispositions sur la sécurité des drones dans la version de la Chambre du récent projet de loi sur la défense, le Sénat les a supprimées. Le projet de loi final envoyé au bureau du président Trump laisse le problème sans solution. Les drones DJI sont donc toujours libres d’inonder le marché américain et d’envoyer leurs images et données au Parti communiste chinois. La coalition bipartite axée sur cette question devrait s’étendre et le Congrès devrait se concentrer sur la question au cours de la nouvelle année. En attendant, à quelques semaines du mandat de l’administration Trump, Trump devrait publier un décret sur les risques pour la sécurité nationale des drones chinois, et en particulier des drones DJI. Plus tôt nous pourrons retirer les drones chinois du marché, plus nous serons en sécurité.