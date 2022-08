3 façons d’imprimer depuis votre iPad

Peu importe à quel point vous essayez de l’éviter, surtout si vous faites partie des nombreuses personnes qui utiliser leur iPad pour le travail ou l’école, vous voudrez éventuellement imprimer quelque chose. Heureusement, la situation de l’impression sur iPad est bien meilleure qu’avant. Un système conçu par Apple, AirPrint, fonctionne si vous avez la bonne imprimante – mais même si ce n’est pas le cas, nous avons quelques solutions de contournement.

AirPrint

Le moyen le plus simple d’imprimer à partir de n’importe quel appareil iOS, y compris un iPad, consiste à utiliser une imprimante prenant en charge AirPrint. AirPrint est une technologie que les fabricants d’imprimantes peuvent intégrer à leurs appareils, vous n’avez donc pas besoin d’installer de pilotes supplémentaires pour que votre iPad “parle” à l’imprimante.

Aujourd’hui, de nombreuses imprimantes sont compatibles avec AirPrint. Pour vérifier si vous avez une imprimante AirPrint ou pour en trouver une à acheter, consultez la liste d’Apple ici. Pour imprimer un document, une page Web, un e-mail ou tout autre élément depuis votre iPad, procédez comme suit :

1. Connectez votre iPad et votre imprimante au même réseau Wi-Fi.

2. Recherchez le document, la page Web ou l’e-mail que vous souhaitez imprimer.

3. Cliquez sur le bouton de partage (généralement en haut ou en bas de l’écran) et sélectionnez Imprimer.

4. Le nom de l’imprimante doit apparaître. Si vous avez plusieurs imprimantes AirPrint sur votre réseau, sélectionnez celle que vous souhaitez dans la liste qui s’affiche.

Alternatives à AirPrint

Il existe plusieurs options logicielles et basées sur le cloud si vous n’avez pas d’imprimante AirPrint sur votre réseau. Impression Google Cloud a été fermé l’année dernière, mais Printopia est une alternative d’application populaire qui fonctionne toujours. Installer le logiciel sur votre ordinateur MacOS et il vous permet d’imprimer via Wi-Fi en utilisant votre Mac comme intermédiaire, en acheminant le fichier de l’iPad vers l’imprimante. La chose pratique est qu’aucun logiciel n’est nécessaire pour l’iPad – installez simplement le logiciel MacOS et sélectionnez votre imprimante à partager pendant le processus de configuration.

Il existe d’autres programmes qui réalisent la même chose, mais c’est celui que nous avons testé avec succès dans notre laboratoire. C’est gratuit pour essayer et 20 $ pour acheter.

Application propriétaire du fabricant

Si votre imprimante ne prend pas en charge AirPrint ou si vous souhaitez un contrôle plus précis, vérifiez si votre imprimante possède sa propre application iOS. Des marques telles que HP et Lexmark ont ​​des applications autonomes pour vous permettre d’imprimer directement depuis votre iPad ou iPhone. HP est le Application HP Smart; Frère a le Connexion mobile Brother; Canon est le Application Canon Print Inkjet; et Epson est le Epson iPrint. Notez que si ce guide est principalement destiné aux utilisateurs d’iPad, ces applications fonctionneront également avec d’autres appareils iOS tels que l’iPhone.