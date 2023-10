3 façons d’éviter de payer plus que ce que vous devez avec vos cartes de crédit

Compte tenu des taux d’intérêt record, ce n’est pas le moment de s’endetter davantage sur les cartes de crédit.

La Réserve fédérale devrait encore augmenter ses taux d’intérêt avant la fin de l’année, et le taux d’intérêt moyen des cartes de crédit a déjà atteint un niveau record. Le taux moyen des comptes existants est de 22,77%, le plus élevé depuis 30 ans, selon à WalletHub.

Les options de paiement automatisées peuvent aider les titulaires de cartes de crédit à éviter les frais de retard de paiement. Même si les titulaires de cartes qui utilisent les fonctionnalités de paiement automatisé fixent généralement des montants supérieurs au montant minimum dû, ils ont également tendance à rembourser une partie inférieure de leur solde mensuel que les clients effectuant des paiements manuels, selon une étude 2022.

Ces titulaires de carte finiront par payer plus d’intérêts à long terme s’ils ne paient pas l’intégralité du solde de leur relevé chaque mois, disent les experts.

« Vous pouvez le configurer pour un paiement inférieur », a déclaré Sara Rathner, experte en cartes de crédit et rédactrice chez NerdWallet., faisant référence à un paiement mensuel automatisé par carte. « Si vous avez encore un solde, [that] sera reporté tant qu’il n’est pas payé. » Mais ce solde impayé sera soumis à des frais d’intérêt.

Évitez de payer plus d’intérêts et de frais en configurant les paiements automatisés de votre carte de crédit pour couvrir la totalité du solde du relevé, disent les experts. Si vous vérifiez votre compte en ligne, vous pouvez également voir un solde « actuel » qui inclut des frais plus récents, mais vous n’avez qu’à payer le solde du relevé en totalité chaque mois pour éviter les frais d’intérêt.

Si vous ne pouvez pas payer l’intégralité du solde de votre relevé, assurez-vous d’effectuer régulièrement des paiements plus petits pour rester à jour et réduire votre solde global, a déclaré Nick Ewen, directeur du contenu chez The Points Guy. Ne pas le faire peut entraîner des frais de retard importants en plus des intérêts courus.

Vous pouvez généralement payer votre relevé ou votre solde actuel quand vous le souhaitez. « Il n’y a aucune pénalité sur votre carte si vous payez le solde de votre relevé avant la date d’échéance », a ajouté Ewen.

Voici quelques-unes des meilleures pratiques que les titulaires de carte devraient prendre en compte :