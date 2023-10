3 façons d’embaucher des talents en IA

La plupart des dirigeants comprennent que l’adoption de l’IA est essentielle à leur mission, mais ils sont confrontés à une question importante et en suspens en matière de talents : comment combler les lacunes en matière de compétences en IA.

Le marché des talents en IA est en pleine explosion. Offres d’emploi qui mentionnent « IA générative » sur Adzouna ont augmenté de plus de 3 300 % depuis janvier. Netflix a fait la une des journaux en publiant un emploi d’IA payant 900 000 $ par an. En ajoutant l’IA au tableau, McKinsey prédit que 30 % des heures travaillées aujourd’hui pourraient être automatisées d’ici 2030.

Les dirigeants d’entreprise disposent de trois options principales pour rechercher des talents en IA : Ils peuvent perfectionner les employés actuels, appelons cela l’option « développer ». Ils peuvent embaucher à l’extérieur – « acheter ». Ils peuvent également engager un partenaire talentueux sur une base contractuelle : « louer ».

Construire, acheter ou louer

Nous avons développé une rubrique simple pour vous aider à déterminer quelle tactique devrait être votre stratégie principale et laquelle devrait servir de stratégies secondaires et tertiaires.

Capture d’écran: Une équipe

Il existe deux variables principales. Le premier est l’urgence : à quelle vitesse vous devez développer les capacités de l’IA pour suivre le rythme de la concurrence. Le deuxième concerne les capacités des talents. Avez-vous déjà des centaines de constructeurs d’IA en place ? Ou avez-vous du mal à attirer les talents technologiques recherchés ? En fonction de l’urgence et des capacités, construire, acheter ou louer sera la meilleure stratégie. Mais en réalité, toute stratégie de gestion des talents devrait inclure les trois.

Développez : améliorez les compétences de vos employés actuels – Après tout, vous n’avez pas besoin d’un doctorat pour maîtriser le GPT

Avantages: Le perfectionnement des compétences est l’une des neuf actions McKinsey identifié comme essentiel pour les DSI et les CTO qui tentent d’exploiter la puissance de l’IA générative au sein de leur personnel.

Les inconvénients: L’inconvénient du perfectionnement est qu’il prend du temps et n’équivaut pas à faire appel à une expertise spécialisée extérieure à l’organisation. Il existe une limite à la mesure dans laquelle l’amélioration des compétences peut mener la plupart des employés actuels.

Peu importe où vous en êtes dans votre parcours vers l’IA, le renforcement des compétences de votre équipe existante en capacités d’IA devrait être un enjeu de taille. Un article récent de BCG et un groupe de professeurs d’écoles de commerce de Harvard, Wharton et du MIT ont constaté une augmentation de 40 % de la qualité parmi les consultants en tirant parti de GPT-4.

Les entreprises doivent adopter des outils d’IA dans tous les départements, et pas seulement dans le domaine informatique. Et en raison de sa nouveauté, l’IA générative est une nouvelle compétence pour tout le monde, même pour les titulaires d’un doctorat en ML. Certains des meilleurs ingénieurs en IA générative ne sont que de grands ingénieurs logiciels qui ont appris eux-mêmes l’IA.

Lisa Britt, directrice des ressources humaines chez Thermo Fisher Scientifique, un important fournisseur d’équipements médicaux, dispose d’une équipe entière dédiée au développement des compétences en interne sur l’IA générative et au partage des connaissances sur les risques associés. Thermo Fisher propose également aux employés des cours d’introduction sur l’IA, l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel.

« Du point de vue des talents, les collègues apprendront à tirer parti de cette nouvelle technologie tout en protégeant nos informations confidentielles et notre propriété intellectuelle », a déclaré Britt. « Plus précisément, les compétences émergentes requises sont une création rapide et qualifiée équilibrée avec une expertise pour valider et affiner l’exactitude des résultats.

Acheter : Recruter et fatiguer les talents IA/ML : la sage décision à long terme

Avantages: La création et le développement d’une équipe de base de technologues sont nécessaires à une époque où les logiciels ont déjà dévoré le monde.

Les inconvénients: Les talents technologiques les plus performants ne veulent souvent pas aller travailler pour de grandes entreprises avec de nombreux freins et contrepoids.

Lorsqu’il s’agit de construire avec l’IA, le perfectionnement des compétences ne suffira pas à lui seul. Il n’y a aucun moyen de contourner ce problème : les entreprises doivent recruter et embaucher des talents en IA/ML pour investir dans des capacités à long terme. Il est difficile d’imaginer une entreprise gagnante au cours de la prochaine décennie sans une équipe d’IA solide pour diriger la transformation et établir des normes de mise en œuvre que les équipes non technologiques de l’entreprise peuvent suivre ou sans l’innovation qui vient de l’apport de perspectives extérieures.

JP Morgan a annoncé 3 651 emplois liés à l’IA entre février et avril, devant les autres banques. C’est juste après que la banque a déposé une demande de brevet pour un outil d’IA appelé IndexGPT.

Cependant, les grandes entreprises ont encore du mal à attirer les meilleurs talents de la Silicon Valley. Comme McKinsey a souligné : « Un développeur expert est plus de dix fois plus productif qu’un novice. Mais bon nombre de ces ingénieurs de haut niveau ne peuvent pas travailler dans des organisations traditionnelles où un excès de managers et de processus bureaucratiques les empêchent de faire du bon travail à un rythme soutenu.

Louer : engagez un partenaire talentueux et commencez à construire dès aujourd’hui

Avantages: Vous pouvez monter en puissance rapidement et livrer un MVP en quelques mois, soit à peu près le même temps qu’il faudrait pour embaucher et intégrer la manière traditionnelle.

Les inconvénients: La location de talents ne remplace pas le renforcement des capacités à long terme.

Dans le cas où vous devez évoluer en urgence sur un prototype ou un produit d’IA, un partenariat avec un partenaire externe apporte trois éléments cruciaux :

1. Qualité : Vous obtenez des talents difficiles à embaucher à temps plein et qui ont été confrontés à de nombreux cas d’utilisation différents, apportant un haut degré de diversité cognitive et de perfectionnement à votre équipe.

2. Flexibilité et rentabilité : Construire l’IA implique un autre type de cycle de développement de produits. Vous ne saurez pas exactement ce dont vous avez besoin dès le départ. Vous voulez commencer petit, rester flexible et itérer.

3. Vitesse : Les petites équipes innovent plus rapidement. Une chose que nous avons apprise d’OpenAI est que, comme Sam Altman dit à Melbourne« L’innovation est plus facile avec une équipe relativement petite qui doit faire un pari décisif et clair et qui ne tolère aucun joueur médiocre. »

L’inconvénient, bien sûr, est que les travailleurs indépendants finiront par partir. Et pour renforcer les capacités internes sur le long terme, vous devrez également embaucher à temps plein et perfectionner vos compétences. Le résultat est que vous pouvez commencer à construire en quelques semaines au lieu de plusieurs mois.

D’après notre propre expérience, nous avons constaté que les talents indépendants en matière de produits peuvent ne pas vouloir travailler pour une entreprise non technologique en tant qu’employé à temps plein. Ils sont attirés par l’idée de créer des produits ayant un impact significatif sur la vie des gens et d’améliorer des secteurs clés, comme l’éducation et la santé, où l’IA recèle un énorme potentiel.

Raphaël Ouzan est le fondateur et PDG de Une équipe, une plate-forme de formation d’équipe qui permet aux leaders technologiques de constituer des équipes hautement performantes à partir de son réseau réservé aux membres de plus de 8 000 créateurs de produits et de créer des produits transformateurs. Raphael a précédemment fondé BillGuard, BlockNation et Israel Tech Challenge, et a été nommé 30 under 30 par Forbes et Global Shaper par le Forum économique mondial.