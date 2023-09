3 façons de suivre votre composition corporelle qui sont meilleures que l’IMC

Plus facile n’est pas toujours mieux. Cela n’a jamais été aussi vrai qu’avec l’indice de masse corporelle, ou IMC.

Mesure qui prend en compte la taille et le poids d’une personne, l’indice de masse corporelle est utilisé depuis les années 1800 comme un moyen simple d’estimer la composition corporelle et, par extension, l’état de santé. Après tout, trouver une balance et un ruban à mesurer n’est pas trop difficile. Pour calculer votre IMC, c’est tout ce dont vous avez besoin.

L’IMC a été étroitement lié aux maladies, affections et causes de décès les plus courantes aux États-Unis, notamment les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et même le cancer. Cela signifie que plus l’IMC augmente, plus le risque de maladie grave augmente également. Par exemple, un homme adulte mesurant 5 pieds 10 pouces et pesant 170 livres aurait un IMC de 24,4, ce qui est l’extrémité supérieure de ce qui est considéré comme sain. (Un IMC de 25 est considéré comme en surpoids.) Ce même numéro d’IMC s’appliquerait à une femme mesurant 5 pieds 4 pouces et pesant 142 livres..

Les IMC de 40 ou plus sont liés à une durée de vie nettement plus courte, la personne moyenne ayant un IMC de 55 à 59,9 vivant 13,7 années de moins par rapport à la personne moyenne ayant un IMC normal de 18,5 à 24,9, selon une étude. bilan 2014 publié dans PLOS ONE.

« Lorsque nous étudions de grandes populations, nous avons besoin d’un moyen simple d’accéder à la composition corporelle », explique Dr Lisa Neffendocrinologue spécialisé dans le diabète et le métabolisme à Hôpital Northwestern Memorial à Chicago. « C’est pourquoi l’IMC est le marqueur le plus souvent utilisé dans la recherche sur les résultats en matière de santé. Cependant, lorsque nous étudions l’IMC, ce que nous espérons vraiment obtenir une évaluation, c’est la graisse corporelle. C’est le principal aspect néfaste de la composition corporelle. Lorsque nous parlons de risque, c’est la graisse corporelle, ou l’excès de graisse corporelle, qui nous préoccupe vraiment.

Mais malheureusement, l’IMC et la graisse corporelle sont tout sauf la même chose. L’IMC est une question de quantité et la graisse corporelle est une question de qualité. Par exemple, si vous avez un IMC élevé, vous pourriez soit être en surpoids (c’est-à-dire trop gras), soit, à l’inverse, vous pourriez simplement être vraiment musclé et avoir un pourcentage de graisse corporelle en parfaite santé ou extrêmement faible, explique le chirurgien bariatrique de San Diego. Dr Julie Ellner. Et, en fait, une recherche de 2016 publiée dans l’International Journal of Obesity montre que l’IMC étiquettes incorrectes plus de 54 millions d’Américains sont considérés comme « en mauvaise santé ». Cela représente près de la moitié de tous les hommes et femmes en surpoids – et respectivement 29 et 16 pour cent de ceux classés comme obèses ou gravement obèses.

Pendant ce temps, si vous avez un IMC normal, vous pourriez être en bonne santé – ou vous pourriez souffrir silencieusement d’obésité de poids normal, souvent qualifiée de « graisse maigre ». Avec une obésité de poids normal, le poids et l’IMC se portent bien, mais les niveaux de graisse corporelle sont tout aussi élevés que chez les personnes généralement considérées comme obèses. La même étude de 2016 a révélé que plus de 30 % des personnes ayant un IMC dit « sain » ont une mauvaise santé cardiométabolique – qui comprend l’hypertension, un taux de cholestérol élevé, une inflammation excessive et/ou une résistance à l’insuline. C’est exactement ce que l’IMC est censé aider à identifier, et c’est pourquoi votre médecin a probablement un tableau d’IMC accroché dans la salle d’examen.

Alors que les athlètes, les culturistes et toute personne qui s’entraîne régulièrement risquent d’être étiquetés à tort comme en surpoids ou obèses, l’IMC est plus susceptible de ne pas tenir compte de l’obésité de poids normal chez les femmes ainsi que chez les personnes âgées qui peuvent souffrir d’une perte musculaire liée à l’âge connue sous le nom de sarcopénie. , selon Neff. Chez bon nombre de ces personnes âgées, le poids peut en fait être assez stable, note-t-elle. Chez de nombreux hommes et femmes, à mesure que les niveaux musculaires diminuent, le taux métabolique diminue et toute perte de poids potentielle est médiée par une augmentation de la graisse. Année après année, le poids reste à peu près le même, même si le pourcentage de graisse corporelle augmente progressivement, augmentant ainsi le risque de maladies liées à l’obésité.

Mieux que l’IMC : graisse corporelle, tour de taille et rapport taille/hanche

Étant donné que l’IMC n’est en réalité qu’une estimation de la graisse corporelle, il est plus logique d’arrêter de suivre votre IMC et de commencer à évaluer votre pourcentage de graisse corporelle, explique Ellner.

« Mon conseil aux patients est de se procurer une bonne balance de composition corporelle pour un usage domestique », dit-elle. « Il calculera le pourcentage de graisse corporelle et accordera du crédit aux patients qui s’entraînent et sont en bonne santé au-dessus de la moyenne, tout en avertissant ceux qui ont un « bon poids » mais qui sont en mauvaise santé qu’ils doivent modifier leur programme. »

Ces balances ne sont pas précises à 100 % : la technologie a encore du chemin à parcourir avant que les balances grand public ne soient à la hauteur des analyses coûteuses d’absorptiométrie à rayons X à double énergie (DXA), de pesée sous-marine et de mesures des plis cutanés au pied à coulisse pour déterminer les niveaux exacts de graisse corporelle. , mais ils sont aussi précis que quiconque se bat pour une bonne santé ou une perte de poids saine. Bien qu’il n’existe pas de fourchette de graisse corporelle saine mutuellement convenue, des pourcentages de graisse corporelle supérieurs à environ 21 chez les hommes et 31 chez les femmes indiquent une obésité. Les hommes et les femmes doivent maintenir des niveaux de graisse corporelle d’au moins 3 et 12 pour cent, respectivement, pour fonction physiologique optimale.

Bien que le tour de taille et le rapport taille/hanche, comme l’IMC, estiment indirectement la graisse corporelle, ils se concentrent sur où vous stockez la graisse que vous avez. En effet, la graisse viscérale, qui se trouve dans et autour des organes vitaux, est plus fortement corrélée aux maladies chroniques que la graisse stockée ailleurs dans le corps, explique Ellner. « L’obésité abdominale » est fortement liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, quel que soit l’IMCselon le Journal of Cardiovascular Disease Research.

Pour suivre votre tour de taille, enroulez un ruban à mesurer flexible ou une ficelle autour de votre taille, marqué par le haut de vos hanches. Divisez ce nombre par la circonférence de vos hanches à leur point le plus grand et vous obtiendrez votre rapport taille/hanche.

