3 façons de se préparer alors que les acheteurs des Fêtes se préparent à davantage de pression financière

La fin de l’année n’apporte pas seulement les feuilles d’automne et les citrouilles-lanternes, puis le gui et les risques de neige, elle peut aussi entraîner des difficultés financières.

Près de la moitié de tous les consommateurs déclarent que leur situation financière fluctue de façon saisonnière, et décembre est le mois le plus cité pour connaître des difficultés financières, suivi de novembre et janvier, selon une étude. rapport par LendingClub Corporation et PYMNTS Intelligence.

Pendant ce temps, 54 % des acheteurs de vacances s’attendent à se sentir financièrement un fardeau cette année, anticipant des coûts globalement élevés, selon une étude. récent Enquête sur les taux bancaires.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Si vous avez revendu un billet Taylor Swift, préparez-vous à payer des taxes

L’administration Biden adopte un nouveau plan pour annuler la dette étudiante

Devriez-vous appliquer la « décision précoce » ou « l’action précoce » à l’université ?

Malgré ces statistiques, les acheteurs de vacances qui commencent à épargner tôt pour leurs achats de fin d’année se préparent à réussir financièrement, disent les experts.

« Il vous reste encore quelques mois et vous avez toujours la possibilité de mettre de côté quelques économies afin de ne pas vous endetter sur une carte de crédit », a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur de Bankrate.