3 façons de savoir si un candidat est sérieux au sujet du changement climatique

Il y a beaucoup de facteurs à considérer lors du choix pour qui voter lors d’une élection. Mais si vous êtes un électeur préoccupé par le changement climatique, comment pouvez-vous choisir le candidat qui sera le plus efficace pour y faire face ?

C’est une préoccupation croissante pour de plus en plus d’électeurs canadiens, selon Matt Hoffman, professeur de sciences politiques à l’Université de Toronto-Scarborough, où il codirige le Laboratoire de gouvernance environnementale.

« Nous arrivons à un point des élections canadiennes à tous les niveaux où vous ne serez pas pris au sérieux si vous n’avez pas de plan sérieux sur le changement climatique », a-t-il déclaré.

Hoffman et Kathryn Harrison, professeure de sciences politiques à l’Université de la Colombie-Britannique, affirment que le vote est l’une des formes les plus efficaces d’action climatique. Lors de l’évaluation de l’offre d’un candidat pour votre vote, Harrison et Hoffman suggèrent trois éléments principaux à rechercher dans la façon dont ils parlent de la question.

Kathryn Harrison et Matt Hoffman affirment que voter est l’un des moyens les plus efficaces d’agir contre le changement climatique. (Chelsea Kemp/CBC)

1. Urgence

Le premier est un sentiment d’urgence face au changement climatique et la nécessité d’une action immédiate.

« Je pense que si quelqu’un est sérieux au sujet du changement climatique, il va dire aux électeurs que nous devons prendre des mesures relativement importantes assez rapidement », a déclaré Hoffman.

« Si les gens ne se concentrent que sur [reaching net zero emissions by] 2050, ils ne sont pas si sérieux. Nous devons en fait commencer par des actions assez importantes maintenant. »

« Les choses ne vont pas rester comme elles sont maintenant », a déclaré Harrison. « Si nous retardons, ils vont continuer à s’aggraver. »

Les deux disent qu’en plus d’un sentiment d’urgence, les électeurs devraient rechercher des candidats pour énoncer les actions spécifiques qu’ils prendront sur des questions comme le transport actif, par exemple. (Bryan Labby/CBC)

2. Spécificités

Mais au-delà de ce sentiment général d’urgence, Hoffman dit qu’il est important que les candidats aient des plans concrets pour les actions spécifiques qu’ils prendront.

« Je pense que plus les gens sont précis, plus ils sont sérieux », a-t-il déclaré.

« Plutôt que de simplement parler de l’importance du changement climatique ou de promettre un soutien au développement technologique sur toute la ligne, il doit y avoir des détails. »

Les candidats politiques doivent être réalistes quant à la façon dont la relation des Canadiens avec les combustibles fossiles doit changer, a déclaré Hoffman. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

3. Honnêteté face aux défis

Pour Harrison, il est important que les candidats soient honnêtes et réalistes face au problème.

« Il y a une vraie tendance à exagérer [necessary] réductions, pour prétendre qu’un peu de magie [solution] se concrétisera à l’avenir », a-t-elle déclaré.

« [But] il n’y a pas de politique miraculeuse qui résoudra ce problème en imposant tous les coûts à quelqu’un d’autre, ou sans frais. »

Les climatologues disent qu’éviter les pires impacts du changement climatique signifie réduire immédiatement les émissions de carbone autant que possible. Pour Hoffman, cela signifie que les candidats politiques qui sont sérieux au sujet du changement climatique doivent être honnêtes avec les électeurs sur la façon dont cela changera la relation que les Canadiens entretiennent avec les combustibles fossiles.

« Cela va être un grand changement pour le fonctionnement de l’économie canadienne et notre vie quotidienne », a-t-il déclaré, notant que cela ne signifie pas nécessairement que les choses vont empirer, mais simplement qu’elles doivent changer.

« Nous devons avoir une conversation sérieuse au niveau national sur la façon dont une économie basée [in large part on] le secteur pétrolier et gazier [is] va changer d’une manière qui ne nuira pas aux communautés et aux travailleurs qui dépendent de ce secteur pétrolier et gazier. »

Les gouvernements locaux contrôlent des éléments tels que la conception des villes et les projets de transport en commun, qui, selon Harrison et Hoffman, sont essentiels pour façonner la vie quotidienne des gens de manière respectueuse du climat. (John Badcock/CBC)

Différents niveaux, différentes responsabilités

Lorsqu’il s’agit d’évaluer des politiques et des plateformes spécifiques, beaucoup dépendra du type d’élection dont il s’agit, car les trois niveaux de gouvernement canadien – local, provincial/territorial et fédéral – ont différents domaines de responsabilité qui se chevauchent souvent.

Pour Harrison et Hoffman, le rôle principal que les gouvernements locaux doivent jouer consiste à façonner les villes dans lesquelles vivent les Canadiens et la façon dont ils s’y déplacent.

« Combien d’espace y aura-t-il pour les transports actifs comme la marche et le vélo ? » dit Harrisson. « Combien y aura-t-il d’investissements dans le transport en commun ? Allons-nous continuer à construire des villes qui réservent une très grande partie de l’espace à l’automobile individuelle ?

Les provinces et les territoires, quant à eux, ont le pouvoir de réglementer des choses comme les codes du bâtiment et les principaux émetteurs industriels, ainsi que de prendre des décisions sur des choses comme l’approvisionnement énergétique et les projets d’extraction des ressources. Harrison note que, bien qu’il existe une taxe fédérale sur le carbone, de nombreuses provinces l’ont également prise en main (ou ont tenté de la combattre).

Pour Hoffman, l’un des principaux rôles que le gouvernement fédéral doit jouer est de gérer la transition des travailleurs du secteur pétrolier et gazier vers d’autres industries – quelque chose qui a déjà été controversé. Le gouvernement fédéral est également responsable du respect des engagements internationaux du Canada, comme l’Accord de Paris.

Le changement climatique est désormais un problème courant pour lequel les candidats de toutes les allégeances politiques ont besoin d’un plan pour être compétitifs aux élections, a déclaré Hoffman. (Michael Sohn/Associated Press)

Dites aux gens pourquoi vous votez

Il y a beaucoup de choses à considérer lors de la prise de votre décision, mais Hoffman dit qu’informer les gens de votre décision est tout aussi important que la décision elle-même.

« Vous devez dire aux gens que vous votez et pourquoi vous votez, car pour vraiment commencer à faire ces transformations sociétales, nous devons faire en sorte que les choix individuels soient sociaux et visibles », a-t-il déclaré.

« Les politiciens doivent savoir que les gens votent sur la base du changement climatique. Les partis doivent le savoir. Nous avons besoin que les gens aient ces conversations dans leur salon, à travers les clôtures, dans le hall de leur appartement. »