3 façons de montrer votre soutien pour le Mois de la sensibilisation au cancer du sein – Shaw Local

En octobre, les gens du monde entier sensibilisent au cancer du sein en portant des épinglettes à ruban rose et d’autres accessoires roses. Et s’il y avait plus de façons de montrer votre soutien ?

L’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour soutenir la sensibilisation au cancer du sein est de vous informer et d’informer les autres sur la maladie. Renseignez-vous sur les facteurs de risque, les symptômes et les traitements. Vous pouvez également sensibiliser en partageant ce que vous avez appris avec les autres. Un diagnostic et un dépistage précoces peuvent sauver des vies, alors encouragez vos proches à se faire dépister.

Voici trois autres idées pour montrer votre soutien à la sensibilisation au cancer du sein ce mois-ci.

Faire un don à une association caritative contre le cancer du sein

De nombreuses grandes organisations travaillent pour financer la recherche sur le cancer du sein et soutenir les personnes touchées par la maladie. Envisagez de faire un don à l’une de ces organisations ce mois-ci ou d’organiser une collecte de fonds virtuelle via vos réseaux sociaux.

Montrez votre soutien avec les produits du ruban rose

Porter des rubans roses et d’autres produits roses est un excellent moyen de montrer votre soutien à la sensibilisation au cancer du sein. Mais les produits du ruban rose peuvent faire plus que simplement montrer votre soutien ; de nombreux produits du ruban rose aident également à collecter des fonds pour des œuvres caritatives de lutte contre le cancer du sein. Ainsi, lorsque vous achetez des produits ruban rose, vous soutenez des programmes de sensibilisation, de recherche sur le cancer du sein et de soutien aux patientes.

Assister à un événement de sensibilisation au cancer du sein

Une autre excellente façon de soutenir la sensibilisation au cancer du sein est de participer à une marche ou à une course de collecte de fonds. De nombreuses communautés accueillent ces événements chaque année vers le mois d’octobre. C’est une excellente occasion de faire de l’exercice, de recueillir des fonds pour une bonne cause et de communiquer avec d’autres personnes qui s’engagent à soutenir la sensibilisation au cancer du sein.

Ce ne sont là que quelques façons de faire la différence en octobre. La sensibilisation au cancer du sein est essentielle toute l’année, mais octobre est un mois pour se concentrer sur les idées, les produits et les activités du ruban rose pour soutenir la cause.

