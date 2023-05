3 façons de montrer son appréciation à un vétéran – Shaw Local

À l’approche du Memorial Day, de nombreux citoyens américains se tournent vers l’honneur et la mémoire de ceux qui se sont battus et sont morts pour notre pays. Bien que l’affichage du drapeau américain soit une façon digne de montrer sa gratitude à ceux qui ont fait le sacrifice ultime, il existe plusieurs autres façons de leur montrer leur appréciation ainsi qu’à ceux qui ont servi et qui continuent de servir notre pays.

1. Visitez un cimetière d’anciens combattants. Envisagez de visiter l’un de ces endroits spéciaux pour rendre hommage à la beauté des marqueurs de marbre et de granit. Le cimetière national d’Abraham Lincoln à Elwood, IL est un cimetière merveilleux à visiter. les tombes, avec leurs pierres tombales en marbre dressées et parfaitement alignées, vous laisseront bouche bée.

2. Faites du bénévolat dans votre communauté en soutenant les activités offertes par la VFW locale et la Légion américaine, ou envisagez d’aider dans un hôpital pour anciens combattants ou une résidence-services. « Des opportunités de bénévolat sont également disponibles via le programme VA Voluntary Service – United We Serve », a déclaré John Adolf, directeur des services funéraires Adolf. « Si ce type de service vous intéresse, vous trouverez plus d’informations sur www.volunteer.va.gov .”

3. Soutenez des organisations formidables comme Code of Vets ( codeofvets.com ), qui utilise les médias sociaux pour collecter des fonds afin d’aider les anciens combattants à répondre à leurs besoins en matière de prévention du suicide, de logement, de nourriture, de vêtements, de soins médicaux et de transport. « Cette organisation soutient également les efforts visant à aider les anciens combattants aux prises avec le SSPT et le TBI », a ajouté Adolf. « Code of Vets est très apprécié pour sa capacité à minimiser ses coûts d’exploitation. Le 20 avril 2020, The Journey Home Project, une organisation à but non lucratif qui aide d’autres organisations à but non lucratif à collecter des fonds au profit des anciens combattants américains, s’est jointe aux efforts de Code of Vets pour fournir une aide aux anciens combattants souffrant pendant la pandémie de COVID-19.

Pour plus d’informations sur la façon d’aider et d’honorer ceux qui ont servi notre pays, veuillez contacter :

Adolf Funeral Home & Services de crémation

John R. Adolf, directeur

[email protected]

7000, rue Madison Sud

Willowbrook, IL 60527

630-325-2300

2921, avenue South Harlem

Berwyn, Illinois 60402

708-484-4111

www.adolfservices.com