3 façons de maximiser la valeur de votre agent – ​​Shaw Local

En tant que vendeur, vous voulez un agent immobilier qui peut négocier le meilleur prix de vente et les meilleures conditions pour vous, mais les bons agents ne sont pas bon marché.

Voici 3 façons de maximiser la valeur de votre REALTOR.®

1. Utilisez leurs connaissances spécialisées sur le processus d’achat d’une maison.

Les agents immobiliers ont accès à la plus grande base de données de maisons disponibles aux États-Unis via le Multiple Listing Service (MLS), qui prend en charge des sites tels que Agent immobilier.comZillow et Trulia.

En fait, 98 % des acheteurs de maisons sont satisfaits des connaissances de leur agent sur le marché immobilier, selon le rapport 2019 Profile of Home Buyers and Sellers de la National Association of REALTORS®.

Selon une enquête menée auprès d’acheteurs d’une première maison, 82 % d’entre eux déclarent que leur agent immobilier les a aidés à comprendre le processus d’achat d’une maison.

2. Choisissez le service, le modèle de commission et l’agent immobilier qui correspondent le mieux à vos besoins.

Dans le cadre du modèle à service complet, la commission est négociable. Avec un modèle forfaitaire, vous négociez un prix fixe par service. Il existe également un modèle de frais de service/de remise réduits, qui comprend des offres et des prix flexibles.

N’oubliez pas de vous assurer que votre contrat de représentation de l’acheteur indique comment votre agent immobilier sera rémunéré.

3. Laissez votre agent faire le travail acharné et éliminez le stress de votre recherche de maison.

Les résultats de l’enquête montrent également que 88 % des Américains qui recherchent une propriété en ligne font appel à un agent immobilier.

Quelle que soit la manière dont vous trouvez une propriété, les agents immobiliers sont là pour montrer et rechercher chaque maison qui correspond à vos besoins.

Les agents immobiliers naviguent également dans les connaissances de la communauté, telles que les impôts fonciers locaux et les conseils sur les écoles et les quartiers, les aspects financiers tels que la coordination avec les prêteurs et la recherche de taux hypothécaires, et les questions juridiques telles que l’aide aux acheteurs pour gérer les formulaires étatiques et fédéraux requis et les documents de clôture.

