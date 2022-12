3 façons de jouer gratuitement sur des jeux de hasard en ligne

Pouvoir tester gratuitement un produit avant de prendre sa décision et choisir de l’acheter ou non est désormais une exigence de la part d’un nombre croissant de consommateurs. De plus en plus d’entreprises comme Netflix ou certains VPN par exemple vous laissent donc de nos jours profiter d’une période d’essai – vous permettant ainsi de vous faire un avis sur la qualité des prestations. Et bien dans le secteur du casino en ligne légal en Suisse, il est également possible d’accéder gratuitement aux jeux de hasard. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir trois options différentes pour miser sans dépenser un centime sur des machines à sous et autres types de divertissements !

Testez les jeux gratuitement sur des guides en ligne spécialisés

L’un des lieux les plus courants pour parier gratuitement sur des jeux de hasard sur internet, ce sont les sites qui se proposent justement de vous guider dans l’univers du gaming en ligne. Ces plateformes vous donnent non seulement la possibilité de découvrir des analyses très complètes sur les casinos du web et se proposent de vous enseigner les règles des jeux, mais elles vous donnent en plus accès à ces derniers.

Elles disposent en effet pratiquement systématiquement d’une section dédiée aux jeux gratuits qui contient tout un tas de styles différents comme :

Des machines à sous, bien évidement ;

Des jeux de table comme le blackjack, la roulette ou le poker ;

Des jeux de dés comme le craps ;

Des jeux de loterie comme le keno ou le bingo ;

Des mini-jeux, etc…

Vous n’aurez donc qu’à vous rendre sur la page dédiée au genre de divertissement que vous préférez et à cliquer sur l’un des jeux disponibles. Ce dernier se lancera directement sur la page et vous pourrez miser gratuitement avec des jetons fictifs.

Utilisez le mode démo sur un casino en ligne

Nous venons de voir que les guides de casino en ligne vous permettent de parier sans argent ; et bien les sites de gaming eux-mêmes disposent également de cette option. Vous pourrez donc vous rendre sur le casino en ligne de votre choix, cliquer sur l’un des jeux figurant dans la ludothèque et miser là encore avec des jetons gratuits.

L’excellente nouvelle avec cette alternative, c’est qu’elle vous permet de vous amuser la plupart du temps sans même avoir à réaliser d’inscription. Vous pouvez en plus faire d’une pierre deux coups puisque vous voyez par la même occasion si le casino virtuel est à votre goût.

Profitez des bonus offerts par les sites de jeux de hasard

Nous savons maintenant qu’il est tout à fait envisageable de miser gratuitement sur les jeux de hasard d’un casino en ligne en s’appuyant sur son mode démo, mais vous comprenez bien qu’avec cette alternative, il est impossible de générer des gains.

Et si nous vous disions qu’une autre option existe également sur ces sites, et qu’elle vous permet cette fois d’engranger de l’argent lorsque vous remportez vos parties ? Oui, vous misez sans avoir à déposer et vous encaissez des gains ! Comment ? Grâce aux bonus sans dépôt.

Quelques casinos sur internet (même s’ils sont assez rares) offrent en effet à leurs nouveaux inscrits des promotions de ce genre sous deux formes :

Une somme d’argent cash déjà présente sur votre compte joueur une fois l’inscription bouclée ;

Des tours gratuits à miser sur des machines à sous lorsque vous clôturez ici aussi l’inscription.

Vous pouvez ainsi commencer à parier et si vos parties sont gagnantes, vous encaissez alors le fruit de vos victoires. Une option qui devrait en enchanter plus d’un…