3 ex-officiers inculpés dans la mort d’un homme noir vu en vidéo choqué avec des pistolets paralysants

JACKSON, Mississippi. (AP) – Un grand jury du Mississippi a inculpé deux anciens policiers pour meurtre et un autre ex-officier pour homicide involontaire coupable dans la mort d’un homme noir vu sur vidéo coincé et choqué à plusieurs reprises avec des pistolets paralysants lors d’un réveillon du Nouvel An arrêter.

Des responsables de la capitale de l’État de Jackson ont publié mercredi des images de caméras corporelles montrant les officiers de l’époque Avery Willis, Kenya McCarty et James Land luttant pour menotter Keith Murriel alors qu’il était apparemment assommé à plusieurs reprises pendant 10 minutes.

Les officiers avaient attaqué Murriel lors de son arrestation pour intrusion présumée dans un hôtel peu avant minuit le 31 décembre 2022, ont annoncé les autorités.

McCarty et Willis ont été accusés de meurtre au deuxième degré et Land d’homicide involontaire, selon les archives judiciaires. Tous trois ont été placés en congé administratif après l’incident. McCarty a été licencié en février, et Willis et Land en avril.

McCarty et Willis sont noirs et Land est blanc, selon Melissa Faith Payne, porte-parole de la ville. Payne a déclaré qu’elle ne savait pas si l’un des officiers avait des avocats mercredi qui pourraient commenter pour eux.

La vidéo montre McCarty agenouillée avec son genou sur le dos de Murriel avant que Murriel ne se retourne, et les trois officiers tentent de verrouiller ses mains derrière son dos. L’homme de 41 ans est vu implorant les agents d’arrêter de l’électrocuter avec des pistolets paralysants.

Après avoir menotté Murriel, les agents ont ensuite allongé l’homme horizontalement sur le siège arrière d’un véhicule de patrouille, a montré la vidéo. Il est mort après avoir été placé en garde à vue.

Les images de la caméra corporelle de Willis le montraient en train de parler à un autre officier après la rencontre.

« J’espère (qu’il) dort. Parce que s’il dort, ce sera une bonne balade », a déclaré Willis, utilisant une insulte raciale pour désigner Murriel. « C’était drôle de voir (ses) pieds en l’air. »

Le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a déclaré lors de la conférence de presse de mercredi que la ville diffusait désormais des images de caméras corporelles car une enquête du Mississippi Bureau of Investigation sur la mort était terminée. Les officiers – tous d’anciens membres du département de police de Jackson, ou JPD – ont été inculpés le 12 mai.

« Nous pensons avoir vu des actions excessives, décourageantes et tragiques », a déclaré Lumumba. « Et nous pensons que ce n’est pas représentatif de la vision de la sécurité publique que non seulement cette administration veut mettre en avant, mais nous pensons que les hommes et les femmes de JPD veulent mettre en avant. »

La ville a publié les images moins d’une semaine après que l’ancien chef de Jackson, James Davis, a annoncé sa retraite. Après la mort de Murriel, Davis a d’abord déclaré que l’homme avait une « urgence médicale ». Lumumba a déclaré que le départ de Davis n’était pas lié à l’incident.

Le chef de la police par intérim, Joseph Wade, s’est engagé à faire preuve de transparence en parlant avec les journalistes lors de la comparution de mercredi.

« Je demanderais aux citoyens de Jackson de continuer à soutenir les hommes et les femmes dévoués et travailleurs du département de police de Jackson qui mettent leur vie en jeu chaque jour », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à mettre en place des mesures de responsabilisation, non seulement de bas en haut, mais de haut en bas à mesure que nous avancerons. »

