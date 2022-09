3 événements donneront le ton du marché en octobre

Jim Cramer de CNBC a déclaré vendredi que 3 événements clés la semaine prochaine détermineront si le mois cauchemardesque pour le marché boursier se poursuivra jusqu’en octobre.

Voici les événements :

La publication du rapport sur le travail non agricole vendredi. Cramer a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il montre des embauches et des salaires gonflés.

Cramer a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il montre des embauches et des salaires gonflés. Deux allocutions de la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, qui, selon Cramer, est le principal faucon de l’inflation au Federal Open Market Committee. “Elle veut nous protéger … d’une inflation élevée, même si cela signifie augmenter les taux d’intérêt dans une récession”, a-t-il déclaré.

Le S&P 500 a clôturé vendredi son pire mois depuis mars 2020. Le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite ont respectivement chuté de 8,8% et 10,5% pour le mois.

Bien qu’il soit probable que Mester et le rapport apporteront tous deux de mauvaises nouvelles, les investisseurs peuvent se protéger de l’effondrement du marché s’ils s’en tiennent à un plan de match solide, selon Cramer.

“Posséder des entreprises de grande qualité avec de bons bilans et des dividendes élevés qui bénéficieront d’une baisse de l’inflation, car c’est ce qui va se passer”, il a dit.

Il a également présenté en avant-première la liste des revenus de la semaine prochaine. Toutes les estimations de revenus et de revenus sont une gracieuseté de FactSet.

Mercredi : Hélène de Troie, Agneau Wesson

Hélène de Troie

Publication des résultats du deuxième trimestre 2023 avant la cloche ; conférence téléphonique à 9 h HE

BPA projeté : 2,21 $

Revenus prévus : 521 millions de dollars

Lamb Weston Holdings

Publication des résultats du premier trimestre 2023 à 8 h 30 HE ; conférence téléphonique à 10 h HE

BPA projeté : 79 cents

Revenus prévus : 1,21 milliard de dollars

“Nous avons vu cela de Nike hier soir – tout ce qui se passe, c’est que la baisse s’accentue alors que la hausse ne fait que marcher sur l’eau ou monte légèrement plus haut. C’est ce que je m’attends à ce qu’il se produise avec les deux lorsqu’ils rapporteront”, a déclaré Cramer.

Jeudi : Constellation Brands, Conagra Brands, McCormick, Norwegian Cruise Line Holdings

Marques Constellation

Publication des résultats du T2 2023 à 7 h 30 HE ; conférence téléphonique à 10 h 30 HE

BPA projeté : 2,81 $

Revenus projetés : 2,51 milliards de dollars

Il a dit qu’il s’attend à ce que le chiffre d’affaires de l’entreprise soit “extraordinairement bon”.

Marques Conagra

Publication des résultats du premier trimestre 2023 à 7 h 30 HE ; conférence téléphonique à 9 h 30 HE

BPA projeté : 52 cents

Revenus prévus : 2,85 milliards de dollars

La société doit développer ses activités, selon Cramer.

McCormick

Publication des résultats du troisième trimestre 2022 à 6 h 30 HE ; conférence téléphonique à 8 h HE

BPA projeté : 71 cents

Revenus prévus : 1,6 milliard de dollars

Cramer a déclaré que l’appel aux bénéfices de la société renforcera simplement ses bénéfices du troisième trimestre plus faibles que prévu et ses perspectives pour l’année complète annoncées plus tôt ce mois-ci.

Compagnie de croisière norvégienne

Réunion des investisseurs à 10 h HE

Cramer a déclaré qu’il s’attend à ce que Norwegian affiche de meilleures performances que son concurrent Carnival, qui a dû faire face à des coûts plus élevés au cours de son dernier trimestre, mais il n’est pas clair si cela suffira à aider les actions de Norwegian.

Vendredi: Marques Tilray

Publication des résultats du premier trimestre 2023 à 7 h HE ; conférence téléphonique à 8 h 30 HE

Perte projetée : perte de 5 cents par action

Revenus prévus : 169 millions de dollars

Il a prédit que la société ferait une déclaration “audacieuse” sur la légalisation du cannabis, et a déclaré qu’il se demandait si cela pourrait être un grand stock spéculatif à posséder pendant l’administration Biden.

Divulgation: Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Constellation Brands.