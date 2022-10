3 étudiants de l’université de Phoenix tués dans un accident de voiture à contresens

PHOENIX (AP) – Trois étudiants de première année à l’université de Phoenix ont été tués après que leur véhicule a été heurté par un conducteur à contresens sur une autoroute, ont annoncé lundi les autorités.

Le ministère de la Sécurité publique de l’Arizona a déclaré aux organes de presse locaux qu’il avait reçu des informations lundi vers 4 heures du matin concernant un conducteur qui roulait dans le mauvais sens sur l’Interstate 17, à environ 30 miles (48,28 kilomètres) au nord de Phoenix.

La voiture à contresens roulait en direction sud dans les voies en direction nord. Il a percuté trois véhicules.

L’un de ces véhicules transportait trois étudiants de l’Université du Grand Canyon qui étaient également des colocataires. Deux d’entre eux sont morts sur les lieux. La troisième a été transportée à l’hôpital où elle a succombé à ses blessures.

L’Université du Grand Canyon a identifié les trois femmes dans une déclaration comme étant Abriauna Hoffman et Magdalyn (Maggie) Ogden, toutes deux âgées de 18 ans et de Clarkston, Washington, et Hunter Balberdi, 19 ans, de Wailuku, Hawaï.

Le conducteur présumé à contresens a été transporté à l’hôpital avec des blessures non divulguées. Les conducteurs des deux autres voitures impliquées n’ont pas subi de blessures graves.

Les responsables de l’université ont déclaré “alors que la famille GCU se réunit pour pleurer la perte tragique de ces étudiants, nous vous demandons de garder leurs familles et amis dans vos pensées et vos prières pendant cette période difficile”.

L’Université du Grand Canyon est une université chrétienne privée basée à Phoenix.

The Associated Press