3 étapes pour nettoyer votre maison financière

L’été peut être le moment idéal pour ralentir, réfléchir et réinitialiser votre état d’esprit financier. Vous pouvez également trouver plus de temps pour revoir vos objectifs financiers et décider si vous avez besoin d’un redémarrage. « Quand il s’agit de ceux qui veulent » nettoyer « leur maison financière, mon conseil est que vous devez balayer la poussière avant de sortir le panier de désinfectants lourds », recommande la planificatrice financière certifiée Stacy Francis, présidente et chef de la direction de Francis Financial à New York. « Au lieu d’être submergé par l’idée de garder vos finances parfaitement en ordre, commencez petit. » Parler avec des experts financiers – à savoir un comptable et un conseiller financier – peut vous aider à démarrer votre nettoyage, a déclaré Jordan Awoye, associé directeur d’Awoye Capital à Bay Shore, New York.

« Parler à votre conseiller à la fin de l’année et aussi au milieu de l’année, pendant les six mois, nous permet en quelque sorte de rendre des comptes, de comprendre quels sont les objectifs et ce que nous essayons d’accomplir », a-t-il déclaré. Voici trois actions clés que les experts financiers vous suggèrent de prendre en milieu d’année.

1. Examinez et réinitialisez votre budget

En examinant votre trésorerie ou le redouté « B » mot (c’est-à-dire, budget) peut être aussi simple que de faire un T-chart sur un morceau de papier. Tracez une ligne au milieu d’une feuille de papier lignée et écrivez toutes vos sources de revenus sur le côté gauche et toutes vos dettes ou dépenses obligatoires sur la droite, y compris le loyer/hypothèque, le paiement de la voiture, les factures de carte de crédit et tout ce que vous devez payer chaque mois. Les logiciels de trésorerie en ligne tels que Mint.com, Personal Capital et YNAB peuvent également vous aider à suivre vos dépenses. Le milieu de l’année est aussi un bon moment pour anticiper et se préparer à de nouvelles dépenses. Comme les paiements de prêts étudiants fédéraux arriveront à échéance pour des millions d’emprunteurs cet automne, par exemple, commencez également à tenir compte de ces coûts dans votre budget.

Oscar Wang | moment | Getty Images

« Effectuez des paiements d’entraînement pour vous-même », a déclaré Corbin Blackwell, CFP et planificateur financier principal chez Betterment. « Commencez à mettre de côté le montant que vous savez que vous avez mis de côté auparavant [for loan payments] ou estimer les paiements pour cela et le mettre dans un compte d’épargne à haut rendement pour les deux prochains mois. » « De cette façon, votre budget peut se recalibrer autour de cette facture supplémentaire. » Continuez à revoir votre budget régulièrement pour vous assurer que vous restez sur la bonne voie. « Nous pouvons allouer notre argent et payer nos factures mensuellement, mais nous bénéficions d’une vérification hebdomadaire pour suivre une abondance de transactions ménagères et pour apporter des corrections de cap lorsque (pas si) nécessaire », conseille Tim Maurer, CFP et conseiller en chef de Signature FD, qui a des bureaux à Atlanta et à Charlotte. Il est également membre du CNBC Financial Advisors Council.

2. Vérifiez votre retenue d’impôt

Pour éviter d’avoir trop peu d’impôt retenu sur votre salaire et de faire face à une facture ou à une pénalité fiscale inattendue au moment des impôts en avril prochain, vérifier votre retenue d’impôt. C’est l’argent que votre employeur retient sur chaque chèque de paie pour couvrir vos obligations fiscales fédérales et étatiques. « C’est vraiment facile au moment des impôts de dire » Oh, c’était une grosse facture « ou » J’ai reçu un très gros remboursement, je devrais faire quelque chose à ce sujet « », a déclaré Blackwell. « Et puis vous produisez vos impôts. » « Vous le cochez sur votre liste et vous ne faites rien à ce sujet », a-t-il déclaré, ajoutant que maintenant « vous avez encore un peu de piste avant la fin de l’année ».

Obtenez votre dernier talon de paie pour votre ou vos emplois et votre déclaration de revenus 2022, puis rendez-vous sur Outil d’estimation de la retenue d’impôt IRS sur irs.gov pour déterminer si le montant exact des taxes est retenu. Si vous devez modifier votre retenue à la source, remplissez un formulaire IRS W-4 et soumettez-le à votre employeur. Ajuster votre impôt retenu maintenant peut également vous aider à gérer votre trésorerie et vous assurer de recevoir un chèque de paie plus important et un remboursement moins important au moment des impôts.

3. Passez en revue votre épargne-retraite