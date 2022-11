3 étapes pour être un meilleur allié au travail

2022 a été une année difficile pour les communautés marginalisées, avec des événements comme le renversement de Roe v. Wade, la législation anti-LGBTQ et l’antisémitisme qui secouent la nation. Et maintenant plus que jamais, l’alliance est cruciale pour le succès et le confort de divers professionnels sur le lieu de travail.

Selon Megan Hogan, directrice de la diversité chez Goldman Sachs, être un véritable allié de vos pairs est une question d’authenticité et de longévité.

“[Allyship involves] s’assurer que les gens se sentent vus, entendus et valorisés dans leurs organisations. Et très franchement, pas seulement en temps de crise “, explique Hogan à CNBC Make It. Elle souligne des événements comme le meurtre de George Floyd et les mouvements contre le racisme et contre la violence anti-asiatique comme” des moments où, en tant que communautés, nous devions nous pencher dans. Mais le véritable allié est tous les jours.

Hogan dit qu’il est impératif que les managers et les patrons ne se contentent pas de promouvoir l’alliance lorsqu’un événement bouleversant se produit, mais de l’intégrer dans la culture de l’entreprise en “veillant à ce que les employés se connectent de manière significative les uns aux autres, en établissant des points communs et en renforçant la confiance. “

Pour promouvoir davantage l’inclusion sur le lieu de travail, Goldman Sachs a tenu sa première conférence inaugurale Advancing Allyship le 1er novembre, où Hogan a partagé ses conseils pour renforcer l’alliance dans la finance et la banque d’investissement.

En guise de guide pour faire progresser l’alliance sur le lieu de travail, voici les trois meilleures pratiques de Hogan.