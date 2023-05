3 étapes financières pour aider les femmes à « vivre selon leurs conditions » : conseillère

Lorsqu’il s’agit de gérer l’argent, les femmes font face à des défis uniques.

Les femmes ont tendance à vivre plus longtemps que les hommes, ce qui signifie qu’elles ont besoin que leur argent dure plus longtemps, selon Kamila Elliott, planificatrice financière agréée, cofondatrice et PDG de Partenaires de patrimoine collectif à Atlanta.

De nombreuses femmes ont également tendance à s’absenter du marché du travail pour s’occuper de leurs enfants, de leurs parents ou d’autres personnes importantes, a noté Elliott, membre du CNBC Financial Advisor Council. Être hors du marché du travail pendant une période quelconque peut avoir un impact sur la sécurité financière et la retraite des femmes, a-t-elle déclaré.