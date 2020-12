Les engelures sont des blessures qui surviennent lorsque votre peau est exposée à des températures glaciales pendant une période prolongée. En raison d’une exposition prolongée à un environnement glacial, le tissu présent sous la peau gèle, même si la température est supérieure au point de congélation. En fonction de la durée d’exposition et de la température, les engelures peuvent entraîner des dommages graves et parfois permanents. Le contact direct de la peau avec un objet givrant tel que des métaux congelés, des blocs de glace ou de la neige carbonique peut également provoquer des engelures. Les engelures affectent principalement les orteils et les doigts, mais peuvent également être observées dans le nez, les joues ou le menton.

Étapes des engelures

Il y a trois étapes de gelure:

1. Frostnip: C’est la phase initiale des engelures. La peau est pâle ou rouge et est froide, picotée et engourdie. Cela doit être considéré comme un avertissement pour accéder à un environnement chaud. Ceci est traité avec de l’eau chaude, n’utilisez jamais d’eau chaude ou un sèche-cheveux pour se réchauffer.

2. Gelure de surface: Au deuxième stade ou gelure superficielle, le liquide présent sous la peau gèle. La peau peut devenir bleue ou violette et blesser comme une brûlure. Vous pouvez également avoir des cloques remplies de liquide dans la zone touchée. Dans de tels cas, vous devez consulter un médecin pour un traitement ultérieur.

3. Engelures profondes: la dernière et la troisième étape des engelures sont plus graves et peuvent entraîner de graves blessures corporelles. La zone exposée devient absolument engourdie et peut prendre une couleur sombre, causant des dommages permanents à la zone gelée. Cette étape nécessite généralement une attention médicale immédiate et peut nécessiter une intervention chirurgicale.

Quelle que soit la gravité des engelures, vous devrez peut-être consulter un médecin si vous présentez des symptômes associés tels que fièvre, étourdissements ou rougeurs, cloques, écoulement ou gonflement dans la zone touchée.

Conseils pour éviter les gelures

Les engelures peuvent être efficacement évitées avec certaines précautions telles que:

1. Restez vigilant: vous devez être attentif au frisson que vous pourriez ressentir dans les zones exposées ainsi qu’aux premiers signes de gelure tels que piqures, brûlures, battements, engourdissements ou picotements. Si vous avez froid, allez dans un endroit plus chaud.

2. Habillez-vous en couches: superposer des vêtements aide à emprisonner la chaleur de votre corps. La première couche doit être un matériau synthétique qui évacue l’humidité, la recouvrir de vêtements isolants en laine et la dernière couche doit être coupe-vent et imperméable. Assurez-vous que les vêtements sont bien ajustés.

3. Protégez vos mains et vos pieds: gardez vos mains et vos pieds couverts et au chaud car ils sont les plus sujets aux engelures. Portez deux paires de chaussettes et des bottes imperméables couvrant la cheville qui offrent une isolation adéquate à vos pieds. De même, portez deux paires de gants, d’abord une paire anti-humidité, puis une paire imperméable isolante lorsque vous vous dirigez vers des températures extrêmement froides.

4. N’oubliez pas la tête ou les oreilles: portez un bonnet de laine ou un bonnet en polaire qui vous couvre la tête et les oreilles. Par temps extrêmement froid, vous pouvez également porter un masque facial pour protéger votre nez et vos lèvres des engelures. Cela réchauffera également l’air pour une respiration facile.

5. Restez hydraté: En vous promenant à l’extérieur, assurez-vous de siroter de l’eau et, si possible, de prendre une tasse de chocolat chaud ou un bol de soupe épicée. La prise de liquides et de nourriture aidera à maintenir votre température corporelle.

6. Continuez à bouger: les mouvements du corps gardent votre corps au chaud par temps glacial, alors ne restez pas assis idéalement pendant une longue période.

7. Suivez les prévisions: avant de sortir de chez vous, connaissez les prévisions météorologiques et la température minimale pour cette journée. Cela peut vous aider à hiérarchiser vos tâches et à rester à la maison si nécessaire.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.