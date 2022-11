3 étapes à suivre après avoir perdu votre emploi

Le marché du travail est toujours solide, mais les licenciements se multiplient.

Cette année Peloton, NetflixShopify, Lyftet, plus récemment, Twitter, ont tous annoncé d’importantes réductions d’effectifs. Pendant ce temps, la société d’outplacement de cadres Challenger, Gray & Christmas signalé cette semaine que les annonces de suppressions d’emplois ont augmenté de 48 % d’une année sur l’autre en octobre, avec d’autres licenciements à l’horizon.

Être licencié peut être traumatisant et déclencher une myriade de problèmes financiers.

En prenant certaines mesures, le plus tôt possible, vous pouvez réduire les perturbations et augmenter vos chances d’un prochain chapitre positif, disent les experts.