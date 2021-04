Mais de nombreuses erreurs financières peuvent être évitées. Voici trois des erreurs financières les plus courantes que les gens commettent au début de leur carrière, ainsi que comment éviter de faire les mêmes.

Cela peut être accablant. Les factures peuvent s’accumuler rapidement et si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous retrouver endetté.

Il y aura bientôt une nouvelle classe de diplômés collégiaux, dont beaucoup auront un emploi à temps plein et géreront leurs finances pour la première fois.

Les coûts de la vie s’additionnent rapidement. Il est important d’être au courant de chaque paiement mensuel pour lequel vous devez payer pour ne pas finir par dépenser plus que ce que vous gagnez.

«Beaucoup d’étudiants vivent maigrement depuis des années et pensent que tout cela se terminera une fois qu’ils auront obtenu leur diplôme et trouveront un« vrai »travail», déclare Christopher Lyman, un planificateur financier certifié à Cambridge Investment Research en Pennsylvanie. « Ce que beaucoup ne réalisent pas, c’est que tous ces revenus ne sont pas supplémentaires et seront absorbés par des dépenses supplémentaires auxquelles ils n’ont pas été habitués. »

Vos prêts étudiants sont une dépense clé. Déterminez combien vous devez en prêts et quels seront vos paiements mensuels afin de pouvoir planifier en conséquence, dit Lyman. En effectuant vos paiements intégralement et à temps, vous pouvez éviter de payer des frais de retard et des intérêts supplémentaires.

Dépenser trop d’argent en voyages et en produits de luxe sans avoir de solides économies d’urgence pour des coûts imprévus est une erreur similaire que beaucoup de gens commettent au début de leur carrière, explique Niv Persaud, planificateur financier certifié et directeur général de Transition Planning & Guidance.

Vous pouvez toujours vous amuser, mais gardez un œil sur votre budget. Lyman recommande la stratégie budgétaire 50/30/20: 50% de votre salaire devrait être consacré à vos besoins (comme le loyer, la nourriture et les services publics), 20% devraient être consacrés à l’épargne pour la retraite et 30% peuvent aller à tout ce que vous voulez. vouloir.