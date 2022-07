3 erreurs courantes d’achat Amazon Prime Day à éviter

L’événement annuel de vente Prime Day d’Amazon est arrivé, le géant du commerce électronique annonçant certains de ses “prix les plus bas de tous les temps” pour les abonnés qui paient pour son programme d’adhésion annuel de 139 $. L’événement est devenu une version de juillet du Black Friday, et d’autres détaillants ont introduit leurs propres ventes pour concurrencer Amazon. C’est une excellente occasion pour les acheteurs de faire de bonnes affaires sur les produits qu’ils avaient l’intention d’acheter. Mais toutes les ventes Prime Day ne sont pas égales. La meilleure valeur à trouver est sur les propres produits d’Amazon. “Le Prime Day, ce que vous verrez extrêmement bien réduit est tout ce qui porte la marque Amazon”, Nathan Burrow, rédacteur en chef des offres chez Coupe-fil, raconte CNBC Make It. “Cela s’étend non seulement aux appareils intelligents d’Amazon comme l’Echo ou le Kindle Paperwhite, mais à des choses que les gens ne savent peut-être même pas qu’Amazon possède, comme les routeurs maillés Eero et les sonnettes Ring.” Au-delà de cela, pour trouver les meilleures offres pendant Prime Day, Burrow dit “vous devez adopter une approche diligente”. Il y a des erreurs courantes qui peuvent empêcher d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Voici trois faux pas à éviter pour vous assurer de tirer le meilleur parti de Prime Day.

1. Oublier de comparer les prix

Prime Day est au centre du calendrier des offres estivales, mais ce n’est pas la seule star. “Il y a tellement de détaillants qui ont des ventes concurrentes”, explique Julia Ramhold, analyste des consommateurs chez DealNews, soulignant que Target, BestBuy et Costco ont également des événements de vente ce mois-ci. “Même si vous avez Prime, je dirais que regardez d’autres détaillants. Il se peut que vous puissiez obtenir quelque chose plus tôt ou obtenir un meilleur prix.” Ramhold et Burrow disent tous deux que les acheteurs ne devraient rien acheter chez Prime sans d’abord vérifier les concurrents d’Amazon. “Sachez qu’il existe de nombreuses options pour vous”, déclare Burrow. “Plus vous avez d’options, plus vous avez de choix. [And you have] plus de capacité pour vérifier que l’accord est bon.”

2. Faire des achats sous pression

Le premier jour, le prix n’est pas le seul facteur à prendre en compte pour décider de ne pas effectuer d’achat, déclare Burrow. “Nous recommandons non seulement de vérifier la vente, mais également de vérifier le produit”, dit-il. “Une affaire n’est pas une affaire si c’est un produit de mauvaise qualité.” Il dit que le site Web d’Amazon est conçu pour inciter les consommateurs à dépenser le plus possible, et que les acheteurs doivent être prêts à gérer cela.

Une affaire n’est pas une affaire si c’est un produit de mauvaise qualité. Nathan Terrier Wirecutter Rédacteur principal des offres

“La barre d’inventaire qui vous montre que l’inventaire disparaît rapidement ou que le temps presse pour conclure un accord, je pense que cela peut créer un faux sentiment d’urgence dans certains cas”, déclare Burrow. “Les gens ont tendance à écraser ce bouton d’achat sans nécessairement faire preuve de diligence raisonnable.” Au lieu de cela, Burrow recommande de créer une liste de courses sur le site des articles et des ventes qui vous intéressent déjà. De cette façon, vous pouvez rechercher ces articles sans vous laisser distraire par d’autres offres. Ramhold dit également que les acheteurs doivent être conscients des alléchantes offres Lightning d’Amazon, qui annoncent des remises exclusives Prime sur un produit pendant une durée déterminée. Ces remises peuvent cependant être trompeuses, car elles reflètent la réduction de prix par rapport au prix catalogue, plutôt que le prix habituel sur le site. “Amazon facture rarement le prix catalogue”, dit-elle. “C’est un peu trompeur dans le fait que vous pensez que vous allez obtenir une remise plus importante en plus du prix réduit déjà normal, et ce n’est tout simplement pas ce que c’est.”

3. Ne pas vérifier l’historique des prix d’un produit