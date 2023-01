3 équipes qui devraient parier sur Michael Thomas s’il entre en agence libre

Ce pourrait être la fin d’une époque à la Nouvelle-Orléans, alors que les Saints ont restructuré le contrat de Michael Thomas ce week-end. Les deux équipes pourraient se séparer cette intersaison.

L’avenir de Michael Thomas avec les New Orleans Saints sera probablement décidé d’ici le troisième jour de la nouvelle année de la ligue – plus précisément le 17 mars 2023 – lorsque son bonus de 32 millions de dollars entrera en vigueur. Telles étaient les conditions du contrat réformé du vétéran. le receveur a signé samedi, ce qui a ouvert la voie à plus de marge de manœuvre pour les Saints, et potentiellement à une sortie anticipée pour Thomas.

En augmentant l’éventuelle option de non-participation de l’équipe, la Nouvelle-Orléans rend service à Thomas. Cela lui permettrait d’avoir une longueur d’avance sur les autres agents libres à venir, et potentiellement de trouver une maison avant les autres. Dans ce qui est considéré comme un marché des récepteurs larges relativement faible cette intersaison, courtiser Thomas sera dans le meilleur intérêt des équipes rivales.

Josh Wilson de FanSided a décrit le dilemme des Saints avec Thomas dans un article récent, prouvant qu’une solution à ce résultat n’est pas si simple :

“Il est difficile de projeter exactement ce que la restructuration signifie pour l’avenir de Thomas, car les Saints sont souvent à court d’espace de plafond et les accords de restructuration de cette manière n’ont rien de nouveau pour eux. Il est cependant difficile d’ignorer les économies qu’ils réaliseraient en libérant Thomas. Ajoutez à cela le fait que la Nouvelle-Orléans a connu une année creuse – ils entrent dans la dernière semaine de la saison 7-9 et ont raté les séries éliminatoires pour la deuxième année consécutive – et il est logique de passer des morceaux restants de l’ère précédente. ”

Si, et cela reste un sérieux si, la Nouvelle-Orléans quitte Thomas, quelles équipes pourraient être intéressées ?

Rumeurs Michael Thomas: les emballeurs devraient être intrigués

Green Bay était intéressé par Odell Beckham Jr., et ils devraient également faire preuve de diligence raisonnable pour Thomas.

Avec un jeune corps de réception qui comprend à la fois Christian Watson et Romeo Doubs (qui entameront leur deuxième saison en 2023), Thomas fournirait une présence stable de vétérans à Aaron Rodgers ou Jordan Love sur laquelle compter dans les situations de troisième essai.

Cela devient particulièrement précieux si les Packers décident de quitter Randall Cobb ou Allen Lazard cette intersaison, car Thomas aiderait à compenser une partie de cette production. Rodgers a parfois semblé mal à l’aise avec ce corps de réception en 2022-23, et un nouveau visage – sans parler d’un ancien Pro Bowler – pourrait être le redémarrage dont le n ° 12 a besoin pour prolonger sa carrière.