3 enjeux de santé en jeu lors de la présidentielle : Coups de feu

Alors que les élections de 2024 entrent dans leurs dernières semaines, l’orientation des politiques affectant la santé de millions d’Américains est en jeu.

Le prochain président et le Congrès auront le pouvoir de mettre leur marque sur les grands programmes de soins de santé comme Medicare et Medicaid qui couvrent ensemble près de 150 millions d’Américains. Ils seront en mesure d’affecter des ressources à la manière dont les États-Unis luttent contre la crise des surdoses de drogue et à la manière dont le pays se prépare à la prochaine pandémie.

UN enquête récente ont révélé que les deux tiers des Américains estiment que les soins de santé devraient recevoir plus d’attention lors de la campagne présidentielle, et que le prochain président sera probablement confronté à plusieurs choix cruciaux en matière de politique de santé au cours de sa première année. Voici les points de vue des candidats sur trois questions :

1. Quel est l’avenir des négociations sur le prix des médicaments de Medicare ?

L’administration Biden-Harris a remporté une victoire historique en donnant à Medicare le pouvoir de négocier directement les prix de certains des médicaments sur ordonnance les plus chers. Selon les autorités fédérales de la santé, les 10 premiers prix négociés entreront en vigueur en 2026, les patients et Medicare économiseront au total 7,5 milliards de dollars.

Certains républicains de haut rang du Congrès souhaitent abroger cette autoritéarguant que la réduction des bénéfices des fabricants de médicaments diminuera leur incitation pour développer le prochain traitement à succès. Plusieurs sociétés pharmaceutiques ont également poursuivi le gouvernement fédéral, affirmant que les pouvoirs de négociation de Medicare sont inconstitutionnels.

Trump n’a pas dit s’il soutenait l’abrogation de la loi ou s’il continuerait à la défendre devant les tribunaux. Stacie Dusetzina, professeur de politique de santé au centre médical de l’université Vanderbilt, affirme que la nouvelle autorité de Medicare est toujours vulnérable.

« Une fois que vous accordez des prestations améliorées aux bénéficiaires de Medicare, il est très difficile de les supprimer », a reconnu Dusetzina. « Mais je pense que comme les prix négociés n’entreront en vigueur qu’en 2026, personne ne les manquera [if they are repealed].»

Harris a déclaré pendant la campagne électorale qu’elle souhaitait que Medicare «accélérer la vitesse de négociations afin que les prix d’un plus grand nombre de médicaments baissent plus rapidement. Les experts estiment que cela signifierait probablement soit négocier le prix d’un plus grand nombre de médicaments, soit commencer à négocier plus tôt dans la durée de vie d’un médicament. L’une ou l’autre décision nécessiterait l’approbation du Congrès.

La campagne de Harris affirme qu’elle investirait toutes les économies supplémentaires dans de nouvelles propositions politiques, comme l’extension de la couverture Medicare pour les soins de santé à domicile. Mais un récent rapport du Congressional Budget Office estime que les fonds supplémentaires provenant d’un tel effort seraient minimes.

Dusetzina a déclaré qu’il n’était pas non plus clair si le plan de Harris ralentirait le développement de nouveaux médicaments.

« Je pense que cela vaut la peine d’être un peu prudent quant à l’ampleur et à l’ampleur que vous prenez immédiatement », a-t-elle déclaré. « Je veux voir, qu’est-ce que cela signifie pour le développement de médicaments ? Qu’est-ce que cela signifie pour l’accès des patients ? »

Trump n’a pas expliqué comment son administration mènerait les négociations. Les experts en soins de santé notent qu’une administration Trump aurait une capacité limitée à saper la loi si elle restait en vigueur, car les règles indiquent à Medicare quels médicaments choisir pour la négociation et fixent des réductions minimales que le gouvernement doit rechercher.

2. Le Congrès devrait-il prolonger les subventions améliorées de l’Affordable Care Act ?

Pour les personnes qui souscrivent leur propre assurance maladie sur les marchés ACA, le gouvernement fédéral couvre une partie des primes mensuelles d’assurance maladie que beaucoup paient. En vertu de la loi originale, les législateurs plafonnaient cette aide aux personnes qui représentaient jusqu’à 400 % du niveau de pauvreté fédéral. environ 125 000 $ pour une famille de quatre personnes.

Les démocrates du Congrès ont supprimé le plafond de revenus en 2021 et augmenté le montant des subventions. La part des primes des consommateurs a été de près de coupé en deuxselon l’organisation non partisane de recherche en santé KFF. Depuis l’augmentation des subventions, le nombre de personnes adhérant à la couverture ACA a augmenté. presque doublé à plus de 21 millions de personnes.

Ces subventions améliorées, comme on les appelle, devraient expirer à la fin de 2025. Si cela se produit, KFF estime que les primes mensuelles pour les personnes bénéficiant de plans ACA subventionnés seraient double dans de nombreux États, et le Congressional Budget Office estime que les inscriptions à la couverture ACA diminueraient de 7 ou 8 millions de personnes. (Le CBO estime qu’environ la moitié de ces personnes bénéficieraient plutôt d’une couverture par le biais de leur travail.)

La vice-présidente Harris dit qu’elle veut rendre ces subventions permanentes, ce qui coûterait à Washington environ 335 milliards de dollars au cours des prochaines années décennie. L’ancien président Trump n’a pas pris position, mais beaucoupRépublicainsy compris anciens responsables de Trumpsoutiennent que la prestation devrait expirer.

De nombreux républicains soulignent un rapport publié cette année par le conservateur Paragon Health Institute, qui a révélé que jusqu’à 5 millions de personnes avaient mal déclaré leurs revenus, tentant potentiellement de frauder le gouvernement et de se qualifier pour des plans de santé à prime de 0 $. Selon Paragon, cette activité coûte aux contribuables jusqu’à 26 milliards de dollars.

D’autres experts en politique de santé affirment qu’il existe une explication moins néfaste. Cynthia Cox, vice-présidente de KFF, a déclaré qu’il peut être très difficile, en particulier pour les personnes occupant de nombreux emplois à bas salaires, de prévoir leurs revenus annuels. Ce qui peut paraître louche sur le papier peut en réalité être une hypothèse qui a mal tourné.

« Cela peut dépendre du nombre de pourboires que vous recevez, du nombre de trajets que vous effectuez ou du nombre de quarts de travail que vous travaillez », a déclaré Cox. « C’est donc là que je pense qu’il y a une nuance importante à considérer, par exemple, est-ce vraiment une fraude ou non ? »

Il existe des dispositions dans la loi, a ajouté Cox, pour obliger les gens à rembourser tout ou partie de leur subvention si leur estimation était incorrecte.

Michael Cannon, directeur de la politique de santé à l’Institut libertaire Cato, accuse les subventions de favoriser une autre forme de fraude – perpétrée par les courtiers d’assurance. Les responsables fédéraux de la santé ont reçu 275 000 plaintes cette année, les courtiers inscrivent des personnes à la couverture Obamacare sans leur consentement. Les courtiers reçoivent une commission pour chaque personne à laquelle ils souscrivent, et les consommateurs qui n’ont pas à payer de prime mensuelle peuvent être moins susceptibles de remarquer un changement dans leur assurance.

« Si davantage d’inscrits devaient payer au moins un petit quelque chose pour adhérer à ces régimes, cela mettrait fin à une grande partie de ce comportement sans scrupules de la part des courtiers », a déclaré Cannon.

Les responsables fédéraux ont suspendu 850 courtiersproposé nouvelles règles pour sévir contre le comportement peu scrupuleux des courtiers et avons résolu presque toutes les plaintes.

3. L’avortement médicamenteux restera-t-il disponible ?

Presque deux tiers des avortements aux États-Unis sont désormais des avortements médicamenteux, impliquant généralement un régime de deux pilules – la mifépristone et le misoprostol. En juin, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une tentative des défenseurs de l’avortement visant à annuler l’approbation de longue date de la Food and Drug Administration et à élargir l’accès à la mifépristone. Mais, en fonction des élections, les nouveaux dirigeants de la FDA pourraient décider de restreindre (ou d’élargir davantage) l’accès à l’avortement médicamenteux.

Sous l’administration Biden-Harris, la FDA a autorisé les médecins à prescrire de la mifépristone à n’importe quel patient via la télésanté au lieu d’exiger que les patients consultent un prestataire en personne. Les prescriptions de télésanté permettent désormais 1 avortement sur 5 aux États-Unis, et Harris a fait de la protection et de l’élargissement de l’accès à l’avortement une pièce maîtresse de sa campagne.

Trump a flip-flop. À certaines occasions, l’ancien président a déclaré qu’il ne restreindrait pas accès, et sur d’autres qu’il serait ouvert aux restrictions fédérales. Le projet 2025, le projet de gouvernement conservateur rédigé par d’anciens responsables de Trump et d’autres proches conseillers, appelle la FDA à retirer son approbation de la mifépristone.

« Je pense que beaucoup de gens ne savent pas que nous pouvons faire confiance à ce qu’il dit parce que c’est toujours différent », a déclaré Ederlina Co, professeure agrégée de droit à l’Université du Pacifique.

Si l’administration Trump restreignait ou supprimait l’accès à la mifépristone, les gens pourraient toujours avoir recours à des avortements médicamenteux en utilisant uniquement l’autre pilule, le misoprostol. Le misoprostol utilisé seul est sûr et efficace, mais peut avoir davantage d’effets secondaires.

Incertitude autour de la politique sanitaire de Trump

La position de Harris sur ces trois questions est claire. Elle soutient l’expansion des subventions améliorées de l’ACA. Elle soutient l’avortement médicamenteux et aimerait mettre le paquet sur les négociations sur les médicaments Medicare.

Il est plus difficile de deviner ce qu’il adviendrait de la politique de santé sous une seconde administration Trump, car celui-ci n’a pas pris position publiquement sur de nombreuses questions majeures.

« Lorsque l’ancien président Trump décrit ses projets, le langage est souvent si général qu’il est difficile de s’y interpréter », a déclaré Cox de KFF.

Par exemple, jusqu’à récemment, l’une des positions les plus claires de Trump sur le prix des médicaments sur ordonnance était la politique de la « nation la plus favorisée » qu’il avait mise en avant à la fin de son premier mandat. Cela aurait contraint les fabricants de médicaments à vendre certains médicaments à Medicare à des tarifs payés par d’autres pays.

Au cours des dernières semaines, la campagne de Trump dit Politique et Statistique que l’ancien président ne relancerait pas cette politique lors d’un second mandat.

Au-delà de cette politique désormais abandonnée, Ben Ippolito, économiste de la santé au conservateur American Enterprise Institute, a déclaré qu’il était « un peu plus difficile de prédire » comment Trump aborderait les soins de santé.

Cette histoire vient de l’organisation d’information sur les politiques de santé Tradeoffs. Ryan Levi est journaliste/producteur pour l’émission, où une version de cette histoire apparu pour la première fois. Vous pouvez écouter ici :