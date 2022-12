3 enfants meurent après être tombés dans un lac glacé au Royaume-Uni

LONDRES –

Trois jeunes garçons tombés à travers la glace recouvrant un lac du centre de l’Angleterre sont décédés et un quatrième reste hospitalisé alors que les météorologues ont émis des avertissements de temps violent pour de grandes parties du Royaume-Uni.

Les sauveteurs ont sorti les garçons, âgés de huit, 10 et 11 ans, des eaux glacées dimanche après-midi et les ont transportés à l’hôpital des West Midlands, à environ 160 kilomètres au nord de Londres. Mais ils n’ont pas pu être réanimés après avoir subi un arrêt cardiaque.

Le quatrième enfant, qui a 6 ans, reste dans un état critique. Les secouristes ont recherché toute la nuit deux autres enfants qui auraient été avec le groupe.

La nouvelle est tombée alors que le Met Office, le service météorologique national britannique, a émis des alertes de temps violent pour de grandes parties du pays. Les routes de l’est et du sud-est de l’Angleterre ont été parmi les plus touchées. Certains voyageurs ont été bloqués pendant des heures en raison de la fermeture de l’autoroute la plus fréquentée du Royaume-Uni, la M25, qui fait le tour du Grand Londres.

Les aéroports de Gatwick et de Stansted ont mis en garde contre les retards de vol lundi, et l’aéroport de London City a déclaré qu’il subissait “quelques perturbations” car les avions n’étaient pas en position après les annulations de vols dimanche soir.

Le pays a enregistré jusqu’à présent sa nuit la plus froide de l’année dans le nord de l’Écosse à moins 15,7 degrés Celsius (3,7 degrés Fahrenheit).

“Nous savons que les prévisions météorologiques pour les prochains jours devraient être extrêmement froides”, a déclaré Richard Stanton, commandant de zone du West Midlands Fire and Rescue Service. “S’il vous plaît, adultes et enfants, restez à l’écart de l’eau libre. En aucun cas, ne vous aventurez sur la glace, quelle que soit l’épaisseur ou la sécurité que vous pensez que cette glace peut être.”