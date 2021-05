3 emprisonnés lors des attentats de 2017 à Barcelone par des extrémistes islamistes

Un panel de juges a condamné Mohamed Houli Chemlal, un Espagnol de 24 ans qui a survécu à l’explosion quelques jours avant les attentats, et Driss Oukabir, 32 ans et originaire du Maroc, qui avait participé à leur préparation mais a choisi de ne pas participer à la fin de l’appartenance à une organisation terroriste et de la fabrication d’explosifs. Ils ont également été reconnus coupables de 29 chefs d’accusation de destruction massive à des fins terroristes.