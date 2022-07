3 emprisonné pour le meurtre dans le métro de 1995 pour être disculpé

M. Scarcella, qui a pris sa retraite en 1999, s’est occupé de certains des crimes les plus médiatisés de Brooklyn dans une unité qui supervisait plus de 500 homicides par an.

Sa réputation s’est effondrée après l’une de ses enquêtes les plus célèbres – sur le meurtre d’un rabbin hassidique à Williamsburg – s’est déroulée en 2013 et les avocats de la défense l’ont accusé d’avoir piégé un suspect. Depuis lors, plus d’une douzaine de condamnations qu’il a aidé à obtenir ont été annulées. M. Scarcella a répété à plusieurs reprises qu’il n’avait rien fait de mal.

Le meurtre de l’employé du métro, Harry Kaufman, 50 ans, a été dramatique même dans une ville alors en proie à la criminalité. M. Kaufman a été aspergé de liquide inflammable à l’intérieur d’une cabine à jetons dans la section Bedford-Stuyvesant de Brooklyn qui a été incendiée.

M. Kaufman travaillait dans la cabine à jetons lorsqu’il a été aspergé de liquide inflammable. La cabine a ensuite été incendiée et a explosé.

Le liquide s’est enflammé avec une telle force que la cabine a été soufflée, pulvérisant du verre brisé, de l’isolant carbonisé et du bois éclaté à travers la station Kingston-Throop Avenue. Les policiers ont trouvé une carabine M-1 près de l’épave. M. Kaufman est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures.