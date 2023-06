3 échanges pour Zion Williamson qui fonctionneraient réellement avant le repêchage de la NBA

Les pélicans de la Nouvelle-Orléans seraient ouverts à au moins envisager un échange avec Zion Williamson. Qu’est-ce qui les motiverait à conclure un accord ?

Zion Williamson a été fréquemment impliqué dans des discussions commerciales au cours des deux dernières semaines alors que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans cherchent à se hisser potentiellement dans le top 3 le soir du repêchage. Les Pélicans étaient sans Williamson pendant la seconde moitié de la saison dernière et il a disputé 114 matchs au cours de quatre saisons NBA.

L’ancien choix n ° 1 est un talent indéniable. À son apogée, Williamson est un joueur limite du top 10 – imparable dans la peinture et très habile en tant que moteur de jeu unique en avant.

Malgré toutes les blessures, il a deux places All-Star à son actif à 22 ans. Chaque équipe devrait avoir un intérêt pour Sion.

Naturellement, les problèmes de blessures et les distractions hors du terrain pourraient limiter l’intérêt de certaines équipes. Quelle est la fiabilité de Zion en tant que pierre angulaire de la franchise ? Peut-il exiger la même valeur de retour que les autres stars qui ont été distribuées récemment ? C’est une équation délicate à équilibrer.

Généralement, la NBA est une ligue sans risque ni récompense. Si vous pouvez acquérir un talent générationnel avec cinq ans restants sur son contrat à 22 ans, il serait judicieux de botter les pneus et de lui donner l’essai de l’ancien collège. Mais il existe un risque de baisse inévitable.

Voici trois métiers qui ont au moins un sens dans les deux sens si la Nouvelle-Orléans est prête à tourner une nouvelle page.

Échange n ° 3 pour Zion Williamson: Pacers pour Bennedict Mathurin, choix n ° 7

Les pélicans obtiennent Benoît Mathurin Copain Hield Jordanie Nwora Choix de premier tour 2023 (#7), choix de premier tour 2025 Pacers Obtenir Sion Williamson Naji Marshall

On ne parle pas assez des Pacers en tant qu’équipe avec un capital commercial important et un désir imminent de concourir. Tyrese Haliburton a fait sa première apparition au All-Star la saison dernière et fait partie d’une pièce maîtresse de la franchise, Myles Turner a signé une nouvelle prolongation et Rick Carlisle est l’un des meilleurs entraîneurs en chef de la ligue.

L’Indiana abandonne une bonne partie ici. Bennedict Mathurin était All-Rookie de la première équipe et s’intègre parfaitement à côté de Haliburton en tant qu’ailier tranchant qui peut faire pression sur la jante et créer son propre tir. Buddy Hield est une puce commerciale astucieuse en raison de son contrat expirant et de son coup d’élite à 3 points. Jordan Nwora est une autre jeune aile au talent inexploité. De plus, deux choix de premier tour – dont un déjà situé au milieu de la loterie.

Est Sion vraiment cela en vaut la peine? Le même Zion qui n’a joué plus de 30 matchs dans une saison NBA qu’une fois en quatre ans ?

La réponse est oui sans équivoque. Encore une fois, Zion à son apogée est l’un des 10 meilleurs joueurs. Il est le marqueur intérieur le plus dominant et le plus efficace de la ligue. Les défenses ne respectent pas son tir à 3 points mais cela a très peu d’impact sur sa capacité à se faufiler à l’intérieur et à danser autour des défenseurs pour des finitions faciles. Sa capacité à changer de vitesse et de direction à sa taille, avec sa puissance, est sans précédent.

Zion domine la conduite en descente et exerce une pression sur la jante. Il est difficile d’imaginer une co-star plus parfaite que Haliburton, qui peut mettre en place Williamson à partir de pick-and-rolls ou flotter sur le ballon et bombarder 3 tout en fournissant un jeu de connexion. Turner peut corriger certaines des erreurs de Williamson en défense et il y a encore suffisamment de profondeur d’aile avec Chris Duarte, Naji Marshall et Andrew Nembhard pour penser que les Pacers cuisinent avec de la graisse.