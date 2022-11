3 douaniers américains abattus et blessés au large de Porto Rico

WASHINGTON (AP) – Trois agents des douanes et de la protection des frontières américaines ont été blessés après avoir échangé des coups de feu avec des personnes “à bord d’un navire de contrebande présumé” au large de Porto Rico, ont annoncé jeudi des responsables.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont déclaré que les agents avaient subi diverses blessures par balle lors de l’incident qui s’est produit vers 8 heures du matin jeudi. Cela s’est produit à environ 144 milles au large de Cabo Rojo à Porto Rico.

L’agence a déclaré que les agents étaient transportés par avion au centre de traumatologie de Porto Rico et qu’une enquête était en cours.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que les officiers travaillaient pour l’unité des opérations aériennes et maritimes de l’agence. Il a déclaré lors d’une audience au Congrès qu’il avait été informé de la “perte tragique d’un de nos personnels de première ligne” et a déclaré que “plusieurs autres ont été gravement blessés”.

“Ce sont des membres courageux de nos opérations aériennes et maritimes au sein des douanes et de la protection des frontières américaines”, a déclaré Mayorkas à un panel du Sénat jeudi en révélant la fusillade. « Ainsi, la difficulté de ce travail ne peut être comparée à la difficulté à laquelle notre personnel de première ligne fait face au quotidien. Leur bravoure et leur service désintéressé doivent être reconnus.

Les opérations aériennes et maritimes emploient environ 1 650 personnes et sont l’une des plus petites unités du CBP, le plus grand organisme d’application de la loi aux États-Unis. Il utilise des moyens aériens et maritimes pour arrêter les mouvements illégaux de personnes, de drogues et d’autres marchandises.

L’unité a détecté 218 “incursions d’avions conventionnels” sur le sol américain au cours de l’exercice 2021, saisi 1,1 million de livres de stupéfiants, 73,1 millions de dollars en devises illicites, procédé à plus de 122 000 arrestations et récupéré 518 personnes, selon le CBP.

The Associated Press