3 détenus morts dans une émeute à la prison frontalière du nord du Mexique

MEXICO CITY (AP) – Trois détenus ont été tués jeudi dans une bagarre entre gangs rivaux dans une prison de Ciudad Juarez, une ville frontalière mexicaine en face d’El Paso, au Texas, ont annoncé des responsables.

Le bureau du procureur de l’État frontalier de Chihuahua a déclaré jeudi que les autorités avaient appelé l’armée et la Garde nationale pour contrôler la bagarre à la prison numéro 3.

Le bureau a déclaré que le différend était entre «gangs rivaux», mais n’a pas identifié les groupes impliqués.

Ciudad Juarez a connu des années de batailles entre des gangs comme les Artistas Asesinos, soutenus par le cartel de Sinaloa, et les gangs La Linea et Aztecas et le cartel de Juarez.

