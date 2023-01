3 destinations potentielles pour Breanna Stewart

L’agence libre WNBA ouvre ses portes le 21 janvier et le monde entier a les yeux rivés sur Breanna Stewart. Où le premier agent libre de la WNBA pourrait-il signer?

L’année dernière, Stewart a signé un contrat supermax d’un an pour revenir au Seattle Storm. Avant de signer son contrat d’un an, elle a rencontré le New York Liberty en agence libre.

Bien que de nombreuses personnes dans le monde du basket-ball ne croyaient pas que le produit UConn signerait réellement avec le Liberty la saison dernière, c’était excitant pour les gens d’envisager l’idée. Cette agence libre pourrait cependant être différente pour Stewart, en particulier avec le départ à la retraite de sa coéquipière de longue date Sue Bird.

La saison dernière, l’ancien MVP a terminé la saison avec une moyenne de 21,8 points, 7,6 rebonds et 2,9 passes décisives par match. Seattle a terminé la saison 2022 quatrième au classement général de la ligue avec une fiche de 22-14. Si elle décide qu’elle veut quitter Seattle et essayer de construire un concurrent ailleurs, elle ne manquera pas de prétendants.

Voici trois destinations potentielles pour Stewart dans cette future agence libre.

3. Breanna Stewart pourrait revenir au Seattle Storm

De toute évidence, l’équipe actuelle a toujours le potentiel de re-signer ses agents libres. Stewie a été repêché par le Storm n ° 1 lors du repêchage WNBA 2016. Seattle est devenue une maison pour la native de New York et maintenant que Bird a pris sa retraite, elle est le visage de la franchise.

Avec la liste actuelle, le Storm pourrait encore être une menace dans un avenir proche. Stewart connaît déjà le système et Noelle Quinn a terminé sa deuxième saison en tant qu’entraîneur de la franchise.

La re-signature de Stewie avec Seattle est une possibilité car elle continuera d’être le point central de la franchise et de l’attaque. Sans oublier que le quadruple All-Star aura Jewell Loyd comme duo fiable.