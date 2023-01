3 derniers agents libres que les Braves d’Atlanta doivent signer

La plupart des meilleurs agents libres sont hors du tableau, mais les Braves d’Atlanta peuvent encore améliorer un peu leur équipe avec trois dernières signatures d’agents libres.

Les Braves d’Atlanta ont eu un peu un sac mitigé cette intersaison. Ils ont décidé de laisser Dansby Swanson aller aux Cubs de Chicago en agence libre et de laisser le prospect Vaughn Grissom le remplacer à l’arrêt-court. Grissom devrait être une mise à niveau par rapport à Swanson offensivement mais défensivement, il est une dégradation significative.

D’un autre côté, ils ont échangé contre le receveur Sean Murphy dans un échange avec les A d’Oakland et ils ont également effectué quelques autres mouvements mineurs (Jordan Luplow, Sam Hilliard, Joe Jiménez, etc.).

Puisqu’ils étaient une équipe de 101 victoires en 2022, les Braves n’ont pas eu besoin d’aborder une tonne de domaines. Cependant, il y a des signatures d’agents libres qu’ils doivent faire avant le début de la saison pour résoudre les quelques problèmes qu’ils ont.

Braves d’Atlanta : 3 derniers agents libres à signer

1) Voltigeur/DH Trey Mancini

Le plus gros problème qui reste pour les Braves d’Atlanta est leur situation de champ gauche / frappeur désigné. Trey Mancini est probablement l’un des meilleurs joueurs offensifs restants sur le marché des agents libres et il pourrait aider à combler leur place sur le terrain gauche ou en tant que frappeur désigné.

En 2022, il a partagé la saison entre les Orioles de Baltimore et le champion des World Series Houston Astros. En 143 matchs, Mancini a atteint .239/.319/.391 avec 18 circuits, 63 points produits et un 101 OPS+. Cependant, lorsqu’il obtenait un temps de jeu plus constant avec les Orioles, il frappait beaucoup mieux. Il a frappé .268/.347/.404 avec 10 circuits, 41 points produits et un OPS+ de 113 en 92 matchs.

L’année dernière, il a disputé 39 matchs au premier but, 20 matchs au champ gauche, 11 matchs au champ droit et 71 matchs en tant que DH afin qu’il puisse facilement jouer le champ extérieur ou DH pour eux et également être une option de sauvegarde pour eux au début. base.