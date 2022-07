3 démocrates se présentent à la primaire pour évincer le gouverneur du Tennessee Lee

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Depuis que le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a remporté son élection en 2018, le républicain a dirigé l’État pendant une pandémie mondiale, des soulèvements contre l’injustice raciale à travers le pays, des fusillades de masse dans tout le pays et la fin de la Cour suprême de la Constitution droit à l’avortement.

Trois démocrates se présentent pour le poste de Lee dans l’espoir que le paysage politique national, combiné à certaines controverses sur son temps à la tête de l’État, pourrait ouvrir des percées pour que les électeurs envisagent un changement. Ce ne sera pas une tâche facile dans le Tennessee, qui n’a élu que des républicains dans tout l’État depuis plus de 15 ans.

Même dans les moments les plus tumultueux, Lee a continué à voter fort et s’est positionné pour la réélection, sans s’attendre à ce que les électeurs commencent à changer de cap par rapport au GOP maintenant.

Jason Martin, un médecin de soins intensifs de Nashville, a annoncé sa candidature au poste de gouverneur en tant que principal critique de l’approche pandémique COVID-19 de Lee. JB Smiley, conseiller municipal noir et avocat à Memphis, est également en lice pour la nomination. Le champ démocrate se complète avec Carnita Atwater, une ancienne infirmière et leader communautaire à Memphis.

Ils ont dû s’adapter alors que l’approche non interventionniste de Lee face à la pandémie est passée de la priorité à une priorité moindre, compte tenu de la fatigue du public face aux problèmes de COVID-19 et de la montée d’autres controverses imminentes. Certains d’entre eux incluent les retombées en cours de l’élimination des droits constitutionnels à l’avortement et les récents commentaires désobligeants des enseignants par un exploitant d’école à charte pour qui Lee veut aider à créer des dizaines d’écoles dans l’État.

Martin a déclaré que la gestion de COVID par Lee illustre un contexte plus large de lacunes en matière de leadership – de ne pas s’exprimer sur scène lors des commentaires controversés sur les enseignants, au refus d’opposer son veto à un projet de loi qui impose des peines plus sévères, malgré son accent sur la nécessité d’une réforme de la justice pénale.

“Je suis tout aussi fatigué de COVID que tout le monde, croyez-moi”, a déclaré Martin dans une interview avec l’Associated Press, notant que plus de 26 000 décès de COVID ont été recensés dans l’État. “Mais ce dont nous parlons, c’est du leadership, et COVID était un exemple de leadership raté, une approche du gouverneur qui se débrouille par soi-même.”

Smiley dit qu’il espère capitaliser sur l’indignation frémissante des électeurs en ne se dérobant pas à son affiliation au Parti démocrate, ce qu’il pense que d’anciens candidats ont fait pour courtiser ceux qui sont mal à l’aise en soutenant un espoir démocrate.

“Les enseignants sont en colère, les femmes sont en colère, les jeunes sont en colère et cette colère se transforme en action et en activisme”, a déclaré Smiley. “Cela amènera le Parti démocrate à se soulever à nouveau et à dire vous savez quoi, nous avons raison sur les problèmes.”

Jusqu’à présent, les candidats se sont concentrés sur la critique de Lee plutôt que sur l’attaque mutuelle en raison du partage largement de positions politiques similaires. Celles-ci incluent l’approbation de la restauration et de la protection du droit d’une femme à se faire avorter et les droits LGBTQ, l’élargissement de l’éligibilité à Medicaid, la légalisation de la marijuana et l’affectation de plus d’argent aux salaires des enseignants.

Pourtant, Smiley, 34 ans, qui a été élu au conseil municipal de Memphis en 2020, souligne qu’il est le seul candidat démocrate à avoir été élu à un poste gouvernemental. Dans une interview avec l’Associated Press, Smiley a regroupé son adversaire Martin avec Lee et l’ancien président Donald Trump comme exemples de personnes qui ont cherché des postes électifs sans expérience préalable.

“Nous avons déjà vu ce que c’est quand quelqu’un sans expérience gouvernementale”, a-t-il dit, ajoutant qu’il pense que “les gens de la classe ouvrière méritent un gouverneur de la classe ouvrière qui comprend les problèmes auxquels nous sommes confrontés”.

Martin a déclaré en réponse qu’« il n’est pas nécessaire d’être un politicien de carrière pour être fonctionnaire », soulignant ses antécédents en matière de soins de santé en matière de soins aux communautés mal desservies. Il a vanté une série d’approbations des législateurs des États démocrates et a déclaré qu’il s’était rendu dans les 95 comtés pour aider à éclairer sa plate-forme politique.

Atwater n’a pas renvoyé les demandes de commentaires par courrier électronique. Elle a collecté environ 2 000 $ depuis qu’elle a annoncé sa campagne et n’en a rien dépensé, selon le dernier rapport de dépôt de campagne déposé en avril.

Smiley avait collecté environ 46 000 dollars et dépensé presque tout sauf 1 700 dollars en avril, selon les rapports de campagne. Pendant ce temps, Martin a recueilli près de 212 500 $ en avril et il lui restait environ 108 500 $.

Lee a battu un adversaire démocrate de 21 points de pourcentage en 2018.

L’histoire du Tennessee n’augure rien de bon pour ceux qui tentent d’évincer un gouverneur en exercice. La dernière défaite remonte à 1938, lorsque Prentice Cooper a battu le gouverneur de l’époque. Gordon Browning à la primaire démocrate, bien que de 1953 à 1978, les gouverneurs aient dû s’absenter pour un mandat avant de chercher une autre course, selon l’historien législatif Eddie Weeks.

La même année, les démocrates pensaient qu’ils avaient une chance de remporter un siège ouvert au Sénat américain avec l’ancien gouverneur populaire Phil Bredesen, un modéré et le dernier membre de son parti à gagner à l’échelle de l’État, en 2006. Mais Bredesen a fini par perdre environ 11 %. pointe vers la républicaine Marsha Blackburn, la course se transformant en référendum sur l’opportunité de donner aux démocrates la possibilité de prendre une majorité au Sénat.

En se recalibrant à partir de cette perte, les démocrates ont emprunté une voie inattendue en 2020. Une autre course ouverte au Sénat a vu les électeurs primaires voter résolument contre un candidat bien financé soutenu par la branche de campagne des démocrates au Congrès. Au lieu de cela, ils ont opté pour Marquita Bradshaw, une militante communautaire progressiste noire de Memphis, peu connue et sous-financée. Elle a fini par perdre 27 points de pourcentage face au républicain Bill Hagerty.

Jonathan Mattise et Kimberlee Kruesi, Associated Press