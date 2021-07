3 démocrates du Texas testés positifs pour COVID-19 à Washington, DC

WASHINGTON – Trois démocrates du Texas House ont été testés positifs pour COVID-19 à Washington, DC, selon la direction du Texas House Democratic Caucus.

Ils font partie des près de 60 législateurs qui ont fui l’État lundi pour briser le quorum à la Chambre, dans le cadre d’un effort visant à bloquer l’adoption d’un projet de loi électoral dirigé par le GOP. La plupart des membres séjournent dans le même hôtel.

Un membre a découvert le résultat positif de son test vendredi soir, mais il ne présente aucun symptôme, ont déclaré des responsables du caucus. Tous les législateurs de la Chambre ont été alertés et ont reçu un test rapide immédiatement après le résultat positif du membre.

Deux autres membres ont été testés positifs lors d’un test rapide samedi matin et un autre présente des symptômes bénins, a déclaré le caucus.

Les trois qui ont été testés positifs aux tests rapides recevront un test de coronavirus PCR, une version plus sensible et précise d’un test COVID-19. Les membres positifs s’isoleront pendant 10 jours.

Les trois membres sont vaccinés. Le caucus n’a pas divulgué leurs noms.

Il y a eu une augmentation notable de l’utilisation de couvre-visages parmi les législateurs et les membres du personnel démocrate de leur hôtel samedi matin. Depuis que les membres sont arrivés tard lundi, les masques ont été utilisés avec parcimonie alors qu’ils se déplaçaient dans le hall et tenaient des réunions dans la ville.

La variante delta, une mutation hautement contagieuse du coronavirus, est devenue la souche dominante de COVID-19 aux États-Unis. Jeudi, le comté de Travis est revenu à des restrictions renforcées après que quatre cas de la variante ont été confirmés dans la région d’Austin.

Les personnes non vaccinées restent les plus à risque de contracter le coronavirus et d’avoir une maladie plus grave. Tous les démocrates de la Chambre du Texas ont été vaccinés, a déclaré le caucus.

La représentante Donna Howard d’Austin est une ancienne infirmière en soins intensifs et a consulté un médecin de santé publique pour déterminer les protocoles de sécurité pour les démocrates sur le terrain à Washington.

Elle a déclaré que les législateurs ont suivi les directives du CDC tout au long de leur voyage – qui stipulent que les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masques ou de pratiquer la distanciation sociale à moins que la loi ou une réglementation privée ne l’exige – et ils continuent de suivre les directives de santé publique maintenant que trois cas positifs sont apparus. dans leurs rangs.

« Nous avons suivi les directives du CDC et ce que nous constatons, c’est que, comme on nous l’a dit, la variante delta est plus contagieuse et peut en fait infecter les personnes complètement vaccinées », a déclaré Howard dans une interview. « La bonne nouvelle est que vous ne devriez pas avoir beaucoup de problème, même si vous êtes testé positif, si vous êtes vacciné. Cela nous rappelle également pourquoi il est si important que tout le monde se fasse vacciner. »

Au 14 juillet, le taux quotidien moyen de cas au cours des sept derniers jours à Washington était de 3,75 cas pour 100 000 habitants et la ville continuait d’être à la phase de propagation la plus basse, selon le traqueur de coronavirus de la ville.

Les démocrates du Texas ont rencontré une flopée de démocrates de Capitol Hill cette semaine, dont les sensées américaines Kirsten Gillibrand de New York, Elizabeth Warren du Massachusetts et Joe Manchin de Virginie-Occidentale. Le vice-président Kamala Harris les a également rencontrés mardi.

Les législateurs du Texas ont traité plusieurs cas positifs de COVID-19 tout au long de la session ordinaire au Capitole. Le premier cas positif au COVID-19 est survenu trois jours après la convocation de l’Assemblée législative, lorsque le représentant Joe Deshotel, D-Beaumont. testé positif trois jours.