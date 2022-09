3 délicieuses options de restauration en plein air dans le comté de Kane – Shaw Local

Vous trouverez une abondance de restaurants en terrasse dans le comté de Kane. Découvrez l’une de ces trois destinations pour votre prochain dîner!

306 W. State St., Genève

630-208-7070

À l’arrière et niché dans un recoin avec le bâtiment voisin, protégé par une haute clôture et recouvert d’une voile d’ombrage, le patio de Stockholm est un petit bijou de restauration intime.

Elue meilleure taverne de quartier de la banlieue ouest par les lecteurs du Kane County Chronicle et du West Suburban Living Magazine, Stockholm est connue pour son vaste menu de plats fraîchement préparés utilisant uniquement des ingrédients de la plus haute qualité. Vous pourrez également déguster ses bières artisanales, brassées dans une tradition de l’Ancien Monde, naturellement conditionnées et non filtrées, issues de la plus ancienne brasserie des Tri-Cities.

113, rue nord ouest, Elburn

630-320-2255

Obscurity Brewing est un restaurant de barbecue traditionnel avec un fumoir à bois d’une capacité de 1000 livres, le deuxième plus grand de l’Illinois. Il est situé au cœur du quartier agricole d’Elburn, préservant les anciens bureaux des services agricoles et l’espace d’entrepôt. L’amour de la bière artisanale, la passion de l’hydromel, la musique live, les souvenirs d’enfance de manger votre barbecue préféré et le désir de redonner à la communauté. Toutes ces choses conduisent à la création de notre atmosphère et de notre expérience dans le restaurant, la brasserie et le patio extérieur du café en plein air.

513 S. Third St., Genève

630-208-1588

Descendez l’allée de la préservation et vous trouverez une oasis inattendue où des expériences culinaires rares se produisent. Découvrez notre bistro, maison de mixologie, bar à vin et plus encore. Des dizaines de tables entourent notre bar en plein air de 34 places encadré par une pergola astucieuse. Un toit rétractable et une chaleur de qualité industrielle vous gardent à l’aise tout l’automne et l’hiver. Pendant que la musique live joue, explorez un menu de plats bien pensés, de fromages et de viandes artisanaux et de partages créatifs. Accompagnez-le de cocktails éclectiques, de bières artisanales et d’une carte des vins de première classe. Déjeuner, apéritif, dîner, après-midi : tout se passe ici.