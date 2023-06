3 Deandre Ayton négocie que les Suns devraient envisager

Les Suns exploreraient le commerce de Deandre Ayton, tout en cherchant une solution pour Chris Paul. Ces trois accords pourraient résoudre bon nombre de leurs problèmes.

La nouvelle que les Suns envisageaient de renoncer à Chris Paul, tout en envisageant des échanges pour lui, a ajouté un peu de chaos au début de la rumeur de l’intersaison de la NBA. Le suivi qu’ils cherchaient également à échanger Deandre Ayton était moins surprenant mais potentiellement encore plus significatif.

Les Suns cherchent absolument à se contenter de la saison prochaine, donc toute transaction impliquant Paul ou Ayton doit ajouter du talent et de la profondeur, ou la flexibilité financière pour faire de même. Nous n’avons pas entendu une tonne de buzz sur les équipes intéressées par Ayton, mais sur la base des équipes qui étaient intéressées à la date limite ou l’été dernier, et des équipes dont les listes ont du sens, voici quelques offres qui pourraient aider tout le monde.

3. Échangez Deandre Ayton avec les Golden State Warriors

Les guerriers obtiennent Deandre Ayton

L’hypothétique Ayton pour Poole a commencé à apparaître presque avant même que les Warriors ne soient éliminés par les Lakers de Los Angeles. Poole a connu une post-saison désastreuse et a depuis été publiquement ombragé par Steve Kerr pour s’être plaint du temps de jeu. Les deux ont des salaires suffisamment similaires pour pouvoir être échangés l’un contre l’autre, un pour un, permettant à chaque équipe de balayer ses problèmes d’un seul coup.

Dans le vide, l’accord a beaucoup de sens. Les Warriors obtiennent une ancre défensive potentielle et un type d’arme offensive très différent pour ajouter de la polyvalence à leur système. D’un autre côté, ils ont déjà Kevon Looney et Draymond Green et bien qu’ils puissent utiliser un autre grand homme, dépenser plus de 30 millions de dollars pour ce poste au cours des trois prochaines années n’est peut-être pas la meilleure allocation de ressources.

Pour les Suns, Poole serait un bon coup de pouce pour la deuxième unité avec son tir et sa création secondaire et a de l’expérience en jouant avec d’autres menaces offensives dynamiques comme Kevin Durant et Devin Booker. Mais il n’est pas non plus un remplaçant de Chris Paul, ce qui signifie que les Suns devraient utiliser tout l’espace de plafond salarial qu’ils obtiennent en échangeant ou en renonçant à Paul pour remplacer maintenant un gardien de point de départ. et un centre de départ. De plus, les Suns doivent se méfier de l’échange pour Poole étant donné à quel point il a lutté en séries éliminatoires.

Donc, cela fonctionne en théorie, mais je pense qu’il y a probablement de meilleures options pour les deux équipes.