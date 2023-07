3 de nos actions obtiennent des hausses de prix cibles à Wall Street – l’une d’entre elles est un très gros appel

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Les actions chutent après de solides données sur l’emploi Les analystes louent Meta et Microsoft Watch GEHC et Danaher 1. Les actions chutent après de solides données sur l’emploi Les actions ont chuté alors que les marchés digéraient de nouvelles données sur l’emploi jeudi. Les entreprises américaines ont créé 497 000 emplois en juin, par société de traitement de la paie ADP, le plus en plus d’un an. Le bond inattendu survient malgré la série de hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale depuis mars 2022, suggérant que la banque centrale pourrait avoir d’autres resserrements devant elle afin de refroidir l’économie américaine. Selon l’outil Fedwatch de CME, il y a 95% de chances que la Fed offre une autre augmentation de 25 points de base lors de sa prochaine réunion politique plus tard ce mois-ci. La Fed a suspendu les hausses lors de la réunion de juin. 2. Les analystes font l’éloge de Meta et Microsoft Keybanc a relevé son objectif de cours sur Meta Platforms (META) à 335 $ par action contre 280 $ et a conservé sa cote de surpondération équivalente à l’achat. Les analystes ont déclaré que le nouveau rival Twitter du géant des médias sociaux, Threads, pourrait représenter plusieurs milliards de dollars de revenus publicitaires futurs. Les actions Meta se négocient à moins de 300 $ chacune. Morgan Stanley a nommé Microsoft (MSFT) parmi les meilleurs choix – augmentant son objectif de prix sur le géant de la technologie à 415 $ contre 335 $ et réitérant sa cote de surpoids. Les analystes ont cité les efforts de MSFT pour monétiser l’intelligence artificielle générative. Ce PT représente une prime de plus de 20 % sur le stock qui a déjà augmenté de plus de 40 % depuis le début de l’année. 3. Regardez GEHC et Danaher Evercore ISI augmenter son objectif de prix GE Healthcare (GEHC) à 92 $ contre 90 $ et conserver sa cote de surperformance. Les analystes estiment que les hôpitaux sont susceptibles de dépenser davantage pour le type d’équipement de diagnostic fourni par GEHC, car les gens utilisent davantage les services de santé. « Je pense que cela va continuer à être un excellent titre », a déclaré Jim Cramer, ajoutant que le cours de l’action pourrait atteindre 100 dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à son niveau de négociation actuel. Evercore ISI a ajouté GE Healthcare et Danaher (DHR) à sa liste de surperformance tactique. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long GEHC, MSFT, META et DHR. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.