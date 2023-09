3 crocodiles « auraient facilement pu dévorer » un chien errant dans leur rivière. Ils l’ont plutôt poussé en lieu sûr.

Lorsqu’un jeune chien en Inde cherchait refuge dans une rivière alors qu’il était pourchassé par une meute d’animaux sauvages, il fut immédiatement entouré de trois crocodiles. Ils étaient si proches qu’ils auraient pu « le dévorer facilement », disent les experts, mais lorsque leurs museaux sont entrés en contact, ils ont plutôt contribué à lui sauver la vie.

La situation a été décrite dans un nouveau rapport publié dans le Journal des taxons menacés par des scientifiques qui ont passé des années à étudier les crocodiles des marais, également appelés agresseurs, dans le Maharashtra, en Inde. Les agresseurs mâles adultes peuvent mesurer jusqu’à 18 pieds de long et peser jusqu’à 1 000 livres, selon le Institut indien de la faunemais selon les chercheurs, cette taille massive ne signifie pas toujours qu’ils sont agressifs.

Un chien a été vu en train de se voir offrir un « passage sûr » par trois crocodiles, dans un comportement sensible suggérant une « empathie inter-espèces ». Chavan, UM et M. Borkar (2023). Observations sur la pêche coopérative, l’utilisation d’appâts pour la chasse, la propension aux fleurs de souci et le comportement sensible des crocodiles Mugger Crocodylus palustris (Leçon, 1831) de la rivière Savitri à Mahad, Maharashtra, Inde. Journal des taxons menacés 15(8) : 23750-23762.

Ils ont décrit un cas dans lequel un jeune chien avait été pourchassé « par une meute de chiens sauvages » et avait fini par tenter de s’échapper dans la rivière Savitri. À ce moment-là, trois agresseurs adultes « ont été clairement vus flottant à proximité dans l’eau et leur attention a été attirée » sur l’animal.

Mais plutôt que de faire du chien leur prochaine proie, deux des trois crocodiles ont affiché « un comportement plus docile » que prévu. Au lieu de manger le jeune animal, les crocodiles l’ont « guidé » loin de l’endroit où la meute de chiens l’attendait au bord de la rivière.

« Ces crocodiles touchaient en réalité le chien avec leur museau et le poussaient à avancer plus loin pour remonter en toute sécurité sur la berge et finalement s’échapper », ont écrit les chercheurs. « … Étant donné que l’agresseur était bien à portée de frappe et aurait pu facilement dévorer le chien, aucun d’entre eux n’a attaqué et a plutôt choisi de le pousser vers la berge, cela implique que la faim était absente. »

Mais pourquoi les crocodiles n’ont-ils pas profité de cette occasion pour manger le chien, comme ils l’ont fait dans d’autres cas ? Même les scientifiques n’en sont pas sûrs.

Leur meilleure hypothèse, cependant, est que les agresseurs mettaient simplement en valeur leur intelligence émotionnelle.

« L’empathie émotionnelle » – qui permet à une espèce « d’éprouver les sentiments émotionnels d’une autre » – n’a pas été étudiée de manière approfondie chez ces animaux, ont-ils déclaré, mais cela pourrait être une réponse.

« Le cas curieux d’un chien ‘sauvé’ par le groupe de crocodiles rapporté ici semble davantage relever de l’empathie que d’un comportement altruiste », ont déclaré les scientifiques.

Au cours de leurs recherches, les scientifiques ont fait une autre découverte « curieuse » : les agresseurs adorent les fleurs de souci.

Les crocodiles étaient régulièrement vus flotter, se prélasser et se coucher autour des fleurs jaunes et oranges, entretenant souvent un « contact physique » avec elles. Les pétales de souci sont connus pour contenir des composés antimicrobiens qui peuvent aider à protéger la peau contre les champignons et les bactéries, ont déclaré les chercheurs, et étant donné la contamination des eaux usées du Savitri, on pense que le contact pourrait aider à atténuer ces problèmes.

« Ce comportement est nouveau et intrigant », ont déclaré les chercheurs, ajoutant que ce comportement nécessite une enquête plus approfondie.

Même s’ils ne peuvent pas savoir exactement pourquoi les agresseurs ont choisi d’aider le chien à vivre plutôt que de se servir eux-mêmes dans un repas, une chose est claire, ont déclaré les chercheurs : « Les reptiles ont été sous-estimés en ce qui concerne la cognition animale. »

