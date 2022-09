3 cosmonautes russes reviennent sains et saufs de la Station spatiale internationale

Le vaisseau spatial Soyouz MS-21 transportant Oleg Artemyev, Denis Matveyev et Sergey Korsakov s’est posé doucement à 16h57 (10h57 GMT) sur un site désigné dans les steppes du Kazakstan à environ 150 kilomètres (environ 90 miles) au sud-est de la ville de Zhezkazgan. .

MOSCOU — Trois cosmonautes russes sont rentrés sains et saufs jeudi d’une mission vers la Station spatiale internationale.

Le trio est arrivé à la gare en mars. Pour Artemyev, la mission a marqué un troisième vol spatial qui a porté son temps total passé en orbite à 561 jours. Matveyev et Korsakov ont chacun enregistré 195 jours lors de leurs premières missions.

Alors que la capsule Soyouz descendait sur un grand parachute rayé rouge et blanc sous un ciel clair, Artemyev a signalé au contrôle de mission que tous les membres de l’équipage se sentaient bien.

Des équipes d’assistance par hélicoptères ont atterri quelques minutes après pour récupérer l’équipage. Après un rapide examen médical après le vol, les cosmonautes seront transportés par avion vers le centre d’entraînement des cosmonautes de Star City à l’extérieur de Moscou plus tard dans la journée.

La station est actuellement exploitée par Samantha Cristoforetti de l’Agence spatiale européenne, les astronautes de la NASA Bob Hines, Kjell Lindgren, Frank Rubio et Jessica Watkins, et les cosmonautes de l’agence spatiale russe Roscosmos Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin.