3 conseils sur la façon de gagner un revenu passif, de la part de personnes qui le font (un a rapporté 1 million de dollars)

Michelle Jackson, basée au Colorado a auto-publié plus de 15 livres électroniques, allant des romans d’amour aux guides touristiques locaux. Au cours des dernières années, ils lui ont fait gagner plus de 12 000 $. Son conseil pour choisir une activité secondaire est «d’écouter ce que les gens demandent et ce qui les intéresse», a-t-elle déjà déclaré à Grow.

Le premier livre électronique de Jackson portait sur le Colorado. «J’aurais toutes ces questions sur le fait de déménager ici», dit-elle, «alors j’ai été informée du fait que c’est un livre».