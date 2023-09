3 conseils financiers pour les couples qui emménagent ensemble pour la première fois

En août dernier, après deux ans de relation, Yumi Temple et son petit ami, Daniel, ont emménagé ensemble dans leur premier appartement, à Denver.

C’était la première fois que Temple vivait avec une autre personne, en dehors de sa famille, et elle a rapidement compris qu’il y avait beaucoup de choses à gérer.

Le couple a décidé de consulter un thérapeute, de surmonter leurs différences et de trouver les meilleurs moyens de communiquer. Temple, 28 ans, a récemment quitté son emploi à temps plein et essaie de lancer une entreprise ; Daniel est ingénieur à temps plein.

« Je voulais juste que quelqu’un en numérotation rapide nous aide à résoudre les problèmes que nous rencontrerions inévitablement », a déclaré Temple.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Les pourboires dans les restaurants diminuent pour la première fois depuis 2020

Les titulaires de prêts étudiants peuvent recourir à 529 plans pour obtenir une aide au paiement

Le « décalage » dans les soins non rémunérés coûte aux femmes 321,56 milliards de dollars

L’argent est l’un des plus gros points de tension dans les couples. Et lorsque les gens emménagent ensemble pour la première fois, de nombreuses questions et tâches financières se posent, laissant place à des désaccords et à des maladresses.

Gérer la transition de manière proactive et honnête – et être ouvert à la vulnérabilité – peut éviter de nombreux problèmes en cours de route, affirment les experts. Voici un aperçu de trois conseils financiers pour la cohabitation.