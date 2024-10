3 conseils essentiels de pros de l’expédition

Les vacances en expédition offrent des expériences inoubliables, mais capturer ces moments avec l’appareil photo d’un smartphone peut s’avérer difficile, en particulier pour les photographes amateurs.

USA TODAY s’est entretenu avec deux photographes animaliers expérimentés qui ont partagé leurs trois meilleurs conseils pour aider les photographes amateurs à rehausser leurs photos lors d’une expédition, sans avoir à investir dans un appareil photo sophistiqué.

« Parfois, nous payons très cher pour ces téléphones et nous ne savons pas vraiment comment utiliser leurs appareils photo », HX Photographer Andrés Mesías a déclaré à USA TODAY lors d’une récente navigation à travers les îles Galápagos. « Si vous voulez juste un souvenir de votre voyage, c’est tout ce dont vous avez besoin. »

Leurs idées peuvent faire la différence entre une photo ordinaire et une photo qui capture véritablement la magie de votre aventure.

Voici ce que Mesias et Aurora Expeditions Photographe Jamie Lafferty suggérer aux photographes amateurs de le faire lors d’une expédition.

1. Connaissez votre appareil photo et entraînez-vous avant le voyage

L’un des conseils les plus précieux est de vous familiariser avec votre smartphone ou votre appareil photo avant de vous lancer dans votre expédition. La plupart des smartphones modernes sont équipés de plusieurs objectifs, notamment des fonctions grand angle et zoom, et offrent divers réglages tels que les modes d’exposition longue et portrait.

▶ Conseil du photographe : « Jouez avec l’appareil photo de votre téléphone avant de partir en voyage », a conseillé Lafferty. « Apprenez à connaître les différentes fonctions et caractéristiques, comme l’option d’exposition longue ou l’objectif grand angle, pour ne pas avoir à tâtonner lorsque vous êtes devant une vue incroyable. »

Si vous travaillez avec un iPhone, Mesias recommande d’activer le mode rafale à utiliser pour les sujets en mouvement rapide ou lorsque vous photographiez depuis un bateau, le quadrillage pour vous aider à cadrer les sujets et le mode portrait pour les sujets plus proches (environ 6 pieds).

Plus vous serez à l’aise avec votre appareil, plus vite vous pourrez capturer des instants fugaces comme un oiseau en plein vol ou une baleine franchissant la surface de l’eau. Comprendre comment ajuster les paramètres dans différentes conditions d’éclairage ou comment passer d’un objectif à l’autre peut grandement améliorer la qualité de vos photos pendant votre voyage.

▶ Astuce bonus : Regardez-en quelques-uns tutoriels en ligne ou lisez le manuel de votre téléphone pour savoir comment accéder à toutes les fonctionnalités, telles que le mode nuit, le HDR ou le time-lapse, qui peuvent vous aider à capturer des paysages dans diverses conditions.

2. Concentrez-vous sur la composition et l’échelle pour des photos spectaculaires

La composition est essentielle lors de la photographie de paysages et d’animaux sauvages, et c’est quelque chose qui peut transformer une bonne photo en une superbe photo. Lafferty a souligné l’importance d’un éclairage spectaculaire, d’un contraste élevé et de l’incorporation d’éléments qui donnent une impression d’échelle à vos images. Par exemple, lorsque vous photographiez une chaîne de montagnes, l’inclusion d’une personne, d’un bateau ou d’un bâtiment dans le cadre peut créer une impression de grandeur et mettre en valeur l’immensité du paysage.

▶ Conseil du photographe : « La photographie de paysage est bien meilleure lorsque vous disposez d’une lumière spectaculaire, comme le contraste entre les ombres et les zones lumineuses », a déclaré Lafferty. « Et si vous ajoutez quelque chose pour l’échelle, comme un compagnon de voyage ou un arbre, la scène semble plus belle. dynamique et réel. »

Mesías a ajouté que vous pouvez faire l’une des quatre choses suivantes : ce qu’il appelle un « cadrage naturel », où les éléments naturels autour de vous se déplacent pour une meilleure composition ; « attendre l’action », qui demande de la patience à un sujet pour créer du mouvement ; « trouver du contraste » avec les textures et les couleurs ; et jouer avec les contre-éclairages pour jouer avec les rayons de lumière et les ombres.

Une autre technique intéressante consiste à recadrer des éléments à grande échelle, par exemple en n’incluant pas le ciel lors de la photographie de montagnes ou d’icebergs. Cela rend le sujet plus grand et plus infini, attirant les spectateurs vers l’image.

▶ Astuce bonus : Lorsque la météo n’est pas idéale, envisagez de passer en mode noir et blanc. Lafferty suggère que la conversion de photos médiocres en noir et blanc peut les rendre plus artistiques et frappantes, ajoutant de l’ambiance et de la profondeur à des scènes autrement plates.

3. Comprendre le comportement des animaux et être patient

Capturer la faune avec une caméra peut être l’un des aspects les plus gratifiants mais aussi les plus difficiles d’une expédition. Selon Lafferty, la clé pour prendre de superbes photos d’animaux sauvages est de comprendre le comportement des animaux et d’être patient. Observer comment les animaux interagissent avec leur environnement vous permettra d’anticiper leurs mouvements et de capturer le cliché parfait.

▶ Conseil du photographe : La patience est une vertu. « La première fois que j’ai visité l’île Genovese, il y avait un banc de lave, et il fallait chercher ce petit hibou caché parmi les rochers… J’ai eu la chance de le voir voler, et je l’ai justement pris en photo avec sa proie. sur ses serres », a déclaré Mesías.

Mais ne vous inquiétez pas trop d’être rapide au tirage au sort.

« Il ne s’agit pas de réactions rapides; il s’agit d’être patient et de savoir ce que l’animal fera ensuite », a déclaré Lafferty. « Par exemple, j’ai pris une photo étonnante d’un ours polaire parce que j’ai d’abord observé son comportement – il reniflait l’air et faisant le tour du bateau calmement.

La faune peut être imprévisible, alors au lieu de vous précipiter vers votre sujet, approchez-vous lentement et donnez à l’animal le temps de s’acclimater à votre présence – si cela est sécuritaire et avec le consentement de votre guide. Cette méthode donne des animaux plus détendus et de meilleures possibilités de capturer des moments authentiques et sans surveillance.

▶ Astuce bonus : La vidéo au ralenti est un excellent moyen de capturer des animaux en action, en particulier des oiseaux en vol ou la vie marine sous l’eau. Cela vous permet de mettre en valeur la beauté et l’élégance de leurs mouvements, quelque chose qui se perd souvent dans les images fixes.

Embarquer pour une expédition est une occasion passionnante d’observer une faune et des paysages incroyables, et capturer ces moments peut rendre l’expérience encore plus mémorable. En vous entraînant au préalable avec votre appareil photo, en vous concentrant sur la composition et l’échelle et en comprenant le comportement des animaux, vous serez en mesure de créer des photos à couper le souffle qui vous rappelleront votre aventure pour les années à venir.

Josh Rivera est le rédacteur en chef des voyages de USA TODAY. Vous pouvez vous connecter avec lui via sa newsletter Torsion de l’intrigue.