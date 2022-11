3 conseils d’assurance de base que vous devriez connaître – Shaw Local

Comme la plupart des gens, vous avez probablement une assurance santé, automobile et vie. Mais savez-vous tout sur ces couvertures indispensables ? Voici trois conseils à retenir concernant votre assurance :

1. Votre police d’assurance maladie comporte probablement une franchise, que vous devez payer de votre poche pour les soins de santé couverts avant que votre compagnie d’assurance ne commence à payer. Sachez quelles sont vos franchises afin de pouvoir les budgétiser.

2. L’assurance automobile couvre généralement les dommages causés à votre voiture en cas d’accident. Cependant, cela ne couvre peut-être pas tout. Par exemple, l’assurance automobile peut ne pas couvrir les dommages si vous heurtez un cerf. Passez en revue votre police d’assurance automobile chaque année pour vous assurer que vous bénéficiez toujours de la couverture dont vous avez besoin.

3. L’assurance-vie peut aider financièrement vos proches si vous décédez. Il existe différents types d’assurance vie conçus pour les personnes ayant des besoins particuliers. Par exemple, l’assurance-vie temporaire offre une couverture pour une période précise, tandis que l’assurance-vie entière offre une couverture à vie. Assurez-vous de bien comprendre la différence dans le choix de la bonne assurance vie pour vos besoins.

Prendre soin de votre santé et de votre bien-être devrait être une priorité absolue. Malheureusement, des blessures et des maladies inattendues peuvent survenir à tout moment, il est donc essentiel d’avoir la bonne couverture d’assurance. Avec la bonne assurance en place, vous pouvez vous concentrer sur l’obtention du traitement dont vous avez besoin sans vous soucier de la façon dont vous allez vous le permettre.

En plus de la santé physique, la santé mentale est un aspect essentiel de la vie qu’il ne faut pas négliger. Assurez-vous d’avoir la bonne couverture dont vous avez besoin pour prendre soin de vous et de votre famille. Avoir la bonne couverture d’assurance peut procurer un sentiment de sécurité et de tranquillité d’esprit.

